Objavljena nova knjiga pjesama Jelene Lengold "Mutni nagoveštaj kiše"

BEOGRAD - Nova knjiga pjesama poznate srpske književnice Jelene Lengold "Mutni nagoveštaj kiše" ovih dana objavljena je u izdanju beogradskog "Arhipelaga" u ediciji "Element", a riječ je o njenoj osmoj knjizi pjesama (ako tu računamo i izbore iz poezije) i šesnaestoj ukupno.

"Sve ređe se osećam kao pesnik. Uvek sam se trudila da svoj život sačuvam od raznih banalnosti, ali one bukvalno hrle, nadiru i preplavljuju ogromne prostore mog života. I to nikako nije dobar teren za poeziju", istakla je Lengoldova povodom izlaska nove knjige poezije, aludirajući na to kako je u književnost ušla upravo preko poezije, a da je u posljednje vrijeme prepoznatljiva uglavnom kao romansijerka i pripovjedačica.

Prethodna knjiga novih pjesama Jelene Lengold "Bunar teških reči" objavljena je prije devet godina, a u međuvremenu su objavljene i njene knjige priča "U tri kod Kandinskog" i "Raščarani svet", kao i u nekoliko izdanja roman "Odustajanje".

"Uzbudljiv povratak Jelene Lengold poeziji posle knjige 'Bunar teških reči' nastavlja se u pesmama iz nove knjige 'Mutni nagoveštaj kiše'. Taj povratak je u znaku obnove svakodnevice kao povlašćenog prostora pesničke imaginacije", naveo je Gojko Božović, književnik i glavni urednik "Arhipelaga".

Svakodnevica se u poeziji Jelene Lengold, nastavlja Božović, kao i u njenim pričama i romanima potvrđuje kao osnovno iskustvo i pokretač svega što će se u sudbinama njenih junaka dogoditi.

"U svakodnevici se, a ne na nekom anonimnom, izdvojenom i izuzetnom mestu, utvrđuju suštinska iskustva ljudskog života, doživljavaju uzleti i padovi, prepoznaju trenuci prosvetljujućeg smisla i trenuci u kojima je zamračen ceo horizont, nastaju događaji vredni pamćenja i vredni same pesme. O tome govore pesme Jelene Lengold, istinito i duboko, mirno i pronicljivo, jednostavno i proživljeno", govori Božović. On dodaje da oblikovane kao male i zaokružene priče u formi pjesama, one niti uljepšavaju svakodnevicu, niti se ustežu da pogledaju u lice onome što je tu i onome što će tek doći.

Na sve ovo sama Jelena Lengold kaže da se već neko vrijeme, kako u knjigama koje piše, tako i u životu, bori protiv odustajanja.

"Nije slučajno što je moj poslednji roman imao baš takav naslov - 'Odustajanje'. Mnogo je toga oko nas što nas navodi na odustajanje, od sreće, normalnog života, radosti, planova i nade. Sve što radim i sve što pišem je moj pokušaj da se izborim protiv tog snažnog nagona da se jednostavno predam, godinama, rasulu, sveopštoj apatiji, nepravdi, da više ne insistiram na takozvanom normalnom životu. Ne znam, možda je vreme da nešto drugo postane moje normalno. Eto, recimo da se ove pesme bave time", istakla je Lengoldova, koja je tokom osamdesetih i na samom početku devedesetih godina prošlog vijeka objavila nekoliko veoma zapaženih pjesničkih knjiga. Među njima su "Raspad botanike", "Vreteno", "Podneblje maka", "Prolazak anđela" i "Sličice iz života kapelmajstora". Poslije dvadeset godina, tokom kojih je objavila nekoliko knjiga priča, među kojima je i višestruko nagrađivani "Vašarski mađioničar" i roman "Baltimor", Jelena Lengold je objavila knjigu "Bunar teških reči", a prije četiri godine i knjigu izabranih pjesama "Izaberi jedno mesto". S obzirom na situaciju sa pandemijom virusa korona, Lengoldova je kazala da promocije knjige neće biti.