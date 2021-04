"Odlazak gorostasa srpskog jezika"

BANJALUKA - Najčuveniji srpski lingvista sa zapadne strane Drine, profesor Milorad Telebak, izgubio je bitku sa virusom korona u četvrtak, a brojni umjetnici i kulturni poslenici sa kojima je sarađivao upozoravaju da je srpski jezik ostao bez istinskog čuvara te da njegovog nasljednika nema ni na pomolu.

Milorad Telebak rođen je 1942. godine u Nevesinju. Od 1992. godine živio je u Banjaluci, gdje je radio kao profesor na Univerzitetu, a bio je angažovan i kao lektor u Narodnom pozorištu Republike Srpske, kao i na Radio-televiziji Republike Srpske. Objavio je knjige "Govorimo srpski", "Muzika riječi", "Pravogovor", "Šta se krije iza etimologije", "Sa smijehom kroz gramatiku", "Praktični jezički savjetnik", "Kako se piše", "Kako se kaže", "Jezički odgonetnik", "Velikim ili malim slovom", "Odvojeno, spojeno ili sa crticom", a posljednja knjiga "Frazeologizmi u srpskom jeziku" objavljena je u izdanju "Besjede" tri dana prije njegove smrti.

O najnovijoj knjizi, ali i o poznanstvu sa Telebakom za "Nezavisne" je govorio Nenad Novaković, direktor "Besjede".

"Odlazak Telebaka, jednog od gorostasa jezika, kulture i istorije trajanja srpskog naroda na ovim prostorima, da kažem onu frazeološku stvar, biće vrlo teško nadoknaditi iz razloga što nikog sličnog nema ni na vidiku. Mi smo se družili još krajem devedesetih godina prošlog vijeka, kada smo objavljivali njegovu prvu knjigu ovdje u Banjaluci 'Govorimo srpski'. Tada sam ja bio direktor 'Glasa srpskog' i, evo, zadnja njegova knjiga koju smo radili posljednjih mjesec dana, objavljena je prije četiri dana. On je bio u bolnici i javio sam mu da je objavljena knjiga. Rekao je: 'Nemoj da me lažeš.' Rekao sam da ne lažem i poslao mu porukom korice knjige i ja se nadam da je on bar vidio kako to izgleda. Riječ je o knjizi 'Frazeologizmi u srpskom jeziku'", kaže Novaković. On ističe da je ponosan što je imao priliku da živi, radi i učestvuje u nekim procesima sa Telebakom.

"Sa druge strane, ono što je on ostavio za jezičku i književnu baštinu srpskog naroda, to je nešto zaista veliko, što ćemo mi tek iščitavati i čemu ćemo promjeravati značaj i domete. On, kao književnik, kao lektor, kao fonetski lektor, kao erudita, kao kulturni radnik, kao intelektualac sa velikim 'I', bio je osoba sa kojom je bila čast sjesti i popiti kafu i svaki put se iz tih druženja moglo nešto naučiti. Ostaće velika praznina, bar meni, a mislim i većini ljudi koji su ga poznavali i koji su čitali njegovo djelo. Mislim da smo izgubili velikog čovjeka", naveo je Novaković.

Milorad Telebak bio je član Udruženja književnika Republike Srpske i Udruženja književnika Srbije te član Komisije za fonologiju i Komisije za standardni jezik u školstvu, administraciji, izdavaštvu i javnim glasilima.

"Decenijama je predano radio na očuvanju pravilnosti i čistote srpskog jezika i unapređivanju jezičke kulture široke javnosti, što je rezultiralo obimnim djelom. Pored brojnih jezičkih priručnika, objavio je više od 700 napisa o srpskom jeziku u listovima i popularnim časopisima; pripremio i vodio više od 400 veoma slušanih i gledanih emisija u obrazovnom programu Radija i Televizije Republike Srpske. Autor je i izvođač poučne jezičke monokomedije 'Sa smijehom kroz srpsku gramatiku' - blizu 100 izvođenja u školama, bibliotekama, domovima kulture, pozorištima", saopštilo je Udruženje književnika Republike Srpske.

Znajući da suvoparnu gramatiku ne vole da uče ni oni koji moraju, navedeno je dalje u saopštenju, Telebak je narodu pisao i govorio jednostavno - da svima bude pristupačno, duhovito - da svima bude zanimljivo i lako pamtljivo, a da pritom bude i poučno i praktično.

Od Telebaka su se zvaničnim saopštenjima takođe oprostili Narodno pozorište Republike Srpske i Gradsko pozorište "Jazavac" te pojedinačno, putem društvenih mreža, brojni glumci sa kojima je sarađivao.

"Omiljeni profesor, lingvista, pisac, lektor, dragocjen pozorišni pregalac i biser. Putujte, profesore, nedostajaće mi vaš osmijeh, ljudskost, malene ceduljice sa ispravkama koje ste mi ostavljali poslije probe, i ono 'Za koga navija Šavija?' kad se sretnemo. Neka Vam je slava i hvala", napisao je glumac Boris Šavija na svom Facebook profilu.

Sreto Tanasić, lingvista i univerzitetski profesor, kaže da Telebakovom smrću nije samo srpska jezička struka, nego i srpska kultura izgubila jednog velikog poslenika.

"Posljednjih tridesetak godina on se priključio našim najagilnijim trudbenicima na polju njegovanja srpskog jezika i podizanja svijesti o značaju pravilnog, jasnog i lijepog izražavanja, Ivanu Klajnu, Milanu Šipki, Dragi Čupiću, Bogdanu Terziću i Egonu Feketeu, koji su nas, takođe, nažalost, već napustili", ističe Tanasić.

Milorad Telebak, između ostalih, bio je dobitnik Kočićeve nagrade grada Banjaluka, a predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Njegoša za doprinos kultivisanju srpskog standardnog jezika i razvoja jezičke kulture naroda.

Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH, istakao je da je uvaženi profesor i lingvista Milorad Telebak svojim radom u srpskom jezičkom prostoru ostavio nedvosmislen putokaz budućim generacijama da njeguju i baštine tekovine srpske jezičke i kulturne zaostavštine.

U telegramu saučešća porodici preminulog Dodik je naglasio da odlazak uvaženog profesora i lingviste predstavlja nenadoknadiv gubitak, ne samo za akademsku zajednicu, već i za Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini, kao i za mnogobrojne generacije studenata i učenika koji će ga pamtiti kao istinskog, posvećenog borca za očuvanje čistote i sadržajnosti srpskog jezika, o čemu svjedoče njegova djela kao neizbrisivo svjedočanstvo te posvećenosti, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Telegrame saučešća porodici povodom njegovog odlaska uputili su i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, Radovan Višković, premijer RS, i Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

Cvijanoviećva je navela da je Telebak, na originalan i samo njemu svojstven način, istrajno radio na očuvanju pravilnosti i čistote srpskog jezika i afirmaciji jezičke kulture izražavanja.

"Iskreno sam ožalošćena tužnom viješću o smrti profesora Milorada Telebaka, jednog od najpoznatijih savremenih srpskih lingvista, koji je cijeli život posvetio obrazovanju i jezičkoj kulturi Srba", istakla je Cvijanovićeva u telegramu saučešća.

Premijer Višković, sa druge strane, kaže da su brojne generacije odrastale uz Telebakova tumačenja našeg bogatog jezika i njegova razumljiva objašnjenja svake jezičke nedoumice.

"Iza profesora Telebaka ostaju brojna djela, kao trajno svjedočanstvo bogatstva i sadržajnosti ijekavskog izgovora srpskog jezika", naveo je Višković.

Van svake sumnje, riječi su iz telegrama Natalije Trivić, Telebak je zadužio srpski narod, Republiku Srpsku i cijelo srpsko govorno područje.

"Njegov rad, uz stalnu brigu i nastojanja da se čistota srpskog jezika sačuva među svima kojima je on maternji, kao i da im se približi važnost njegove pravilne upotrebe, svrstava ga u red najvećih boraca za srpski jezik", ispisala je u telegramu saučešća porodici i prijateljima Milorada Telebaka ministarka Trivić.

Komemoracija povodom smrti profesora Milorada Telebaka biće održana u ponedjeljak, 12. aprila, sa početkom u 11 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.