Održana akademija povodom 200 godina od "Srpskog rječnika"

U svečanoj dvorani bečkog Univerziteta sinoć je održana svečana akademija povodom 200-te godišnjice od izdavanja srpsko-njemačkog rječnika - "Srpskog rječnika" Vuka Stefanovića Karadžića.

Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić istakao je da je Vuk Karadžić postavio visoku ljestvicu svog rada, koja danas, u eri brzog saznanja i slabog znanja, rijetko ko može da dosegne.

"Da je napisao samo ovaj rečnik zaslužio bi da bude cenjen u istoriji srpskog naroda", podvukao je on.

Rodić je kazao da je Vuk za života posjetio mnoge zemlje, upoznao mnoge narode, ali da je uvijek bio privržen Srbiji kao svojoj domovini, čak i kada su ga odbacivali.

Istovremeno je podsjetio da je bio diplomata kome bi i danas zavidjeli u Beogradu i Beču, da je bio mudar Srbin koji je znao da cijeni prijatelje, ali i beskrajno tvrdoglav kada je trebalo da brani svoju ideju.

Svečanost, u organizaciji Ambasade Srbije i Instituta za slavistiku bečkog univerziteta, otvorio je vicedekan Štefan Miler koji je istakao da je Vuk Karadžić ovim delom ušao u istoriju, i da ne treba zaboraviti da pored nacionalnog značaja rječnik ima i inovativne aspekte jezičke nauke.

Miler je ukazao da je Vuk bio u kontaktu sa Jakobom Grimom, koji je sa bratom Vilhelmom radio na njemačkom rječniku, ali, za razliku od njih, koji su umrli prije okončanja svog djela, reformator srpskog jezika je svoje završio.

Prof.dr Gerhard Neveklovski ukazao je da su djela Vuka Karadžića štampana u Beču, u manastiru mehitarista, čiji je iguman prisustvovao svečanoj akademiji.

"Početak djelovanja Vuka Karadžića je bio odlučujući period za sudbinu srpskog jezika. Istvremeno on bez Jerneja Kopitara ne bi bio što je kasnije bio. Kopitar je Vuka podstakao da zapisuje srpske narodne pjesme, izradi gramatiku, a i rječnik na osnovu jezika kojim je govorio tada srpski narod. Kopitar, koji je bio Slovenac, smatrao je da jezk kojim su govorili stanovnici gradova nije pravi, jer je mješavina sa nekim drugim jezicima, zbog čega je i Vuku savjetovao da se posveti govoru seljaka.

Do tada se koristilo u Srbiji slaveno-srpsko pismo, nenormirana mješavina, koju većina Srba nije mogla da primjeni. Vukovim dijelom Srbi su dobili jasan jezik, sa pravilima, gramatikom, fonetskim pravopisom. To je bilo značajno za alfabetizaciju društva", objasnio je on.

Rječnik, kako je dodao, je rezultat saradnje dva prijatelja, koji je imao dalekosežne posljedice po južnoslovenske narode.

O značaju Vuka Karadžića govorili su i prof. Fedor Poljakov sa Insitituta za slavistiku, prof. dr Gabriela Šuber sa njemačkog univerziteta Jena, te i upravnik Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima na Filološkom fakultetu u Beogradu prof. dr Boško Suvajdžić koji je podsjetio da je Vuk Karadžića još 1813. počeo da skuplja riječi iz naroda, i naglasio da je "Srpski rječnik" živa starina srpskog naroda.