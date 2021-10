Održana književna manifestacija "Oko"

MRKONJIĆ GRAD - U zgradi Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Podbrdu kod Mrkonjić Grada održani su 23. Oktobarski književni odjeci "Oko", književna manifestacija koja je ove godine posvećena preminulom mrkonjićkom pjesniku Đuri Stipanoviću.

Manifestacija je posvećena stradanju Mrkonjić Grada u proteklom otadžbinsko- odbrambenom ratu, a ovaj put je održana u Osnovoj školi u Podbrdu koju je i pjesnik Stipanović pohađao.

Predsjednik Kluba umjetničkih duša Slobodan Ćoćkalo rekao je novinarima da su kroz poeziju htjeli da pokažu da jedan grad može da živi poslije katarze koju je doživio 1995. i 1996. godine, te da je poezija način da se ukaže na zlo koje haralo nekada ovim prostorom.

"A evo, ove godine se sjetismo i našeg Đure, koji je preminuo prošle godine, a koji je bio naš član i jedan od najosebujnijih pjesnika iz svijeta dječije poezije i koji je napisao 150 knjiga i više od 80.000 pjesama", naveo je Ćoćkalo.

Pjesnikinja iz Banjaluke Sava Guslov Marčeta rekla je da su mnogo izgubili kada je preminuo Stipanović, za kojeg je istakla da je bio čovjek u pravom smislu te riječi.

"On me je oduševljavao, on je radio i pisao sa obje ruke, imao je divnu dušu", naglasila je Marčeta.

Osim Marčete, stihove su danas govorili i pjesnici iz Mrkonjić Grada Radmilo Radovanović, Marija Rožić i Đorđo Radić, pjesnici iz Šipova Milan Trivunčić i Marko Suknjaja, te učenici Osnovne škole "Vuk Karadžić".

Oktobarske književne odjeke "Oko" organizuje lokalni Klub umjetničkih duša, a pokrovitelj je opština Mrkonjić Grad.