Održano književno veče Marka Šelića Marčela

U Narodnoj biblioteci u Trebinju održano je književno veče sa piscem i popularnim reperom Markom Šelićem Marčelom, koji je došao u Trebinje da predstavi svoje književno stvaralaštvo i upozna trebinjsku publiku sa svojim muzičkim djelovanjem.

Marčelo je na večerašnjoj promociji rekao da je javnosti prvo postao poznat kao reper, ali da je zapravo prvo počeo da se bavi pisanjem.

"Kada sam objavio prvi roman `Zajedno sami` morao sam da objašnjavam da nisam zalutao ovde, jer sam pisac po opredeljenju. Kao i sve drugo u životu - ako dugo ostanete tu i ako ste istrajni, rezultati ne izostaju", rekao je Marčelo.

Marčelo kaže da ga muzika i pisanje u potpunosti ispunjavaju, te da obje umjetnosti smatra svojim terenom.

"U prozi to sam samo ja, a u muzici to je čitav bend. Pisanje je usamljenički posao, a muzika timski rad. To je dobro za mene jer se stalno menja. Nadam se da će to dugo trajati i da se neću morati opredeljivati samo za jedno", istakao je Marčelo.

Za njega je pisanje dijeljenje svojih dilema i pogleda sa drugim.

"Tu vi delite svoje dileme, zaključke o svetu, ali ih ne nudite drugima po čemu bi oni nužno morali da žive. To su vaši lični znakovi pored puta", istakao je Marčelo.

Budući da ima interesantan nadimak, Marko Šelić je ispričao da mu je nadimak Marčelo dao profesor engleskog jezika u gimnaziji.

"Drugi su nalazili neka bombastična imena, nadimke koji su asocirali na momke sa uličnimm kredibilitetom, a meni ne bi pristajalo jer sam čovjek `štreber`, meni se ovo svidelo jer nije bilo domaće, ali ni englesko. Zazvučalo je drugačije, italijansko i dobro", rekao je Marčelo.

Književno veče Marka Šelića Marčela u Trebinju organizovala je Narodna biblioteka, a čitaonica ove ustanove bila je ispunjena do posljednjeg mjesta.