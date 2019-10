Olgi Tokarčuk i Peteru Handkeu Nobelove nagrade za književnost

Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu dodeljena je poljskoj književnici Olgi Tokarčuk, dok je priznanje za 2019. godinu dodeljeno austrijskom autoru Peteru Handkeu.

Nobelova nagrada za književnost 2018. nije bila dodeljena zbog skandala unutar Švedske akademije.

BREAKING NEWS: The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB