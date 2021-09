Otvoren Sajam knjige u Banjaluci, počeo praznik pisane riječi

BANJALUKA - Književnica Tanja Stupar Trifunović svečanom besjedom o knjigama i važnosti čitanja večeras je u Sportskoj dvorani "Borik" otvorila 26. Međunarodni sajam knjige u organizaciji "Glasa Srpske".

Ona je podsjetila zašto je svaki sajam knjiga svečanost i zašto knjizi pripada dragocjeno mjesto u našim životima.

"Zašto su nam knjige važne? To pitanje sam nebrojeno puta postavila i sebi samoj - zašto su mi knjige važne? Tragajući za ličnim odgovorom shvatila sam da sam ga dobila još onog dana u djetinjstvu kada sam otvorivši svoju prvu važnu knjigu kao Bastijan Baltazar Buks kroz neki krhki tavan svoje svijesti propala u zemlju Fantaziju ili ako to prevedemo na praktični jezik - u zemlju mašte iz koje nastaju knjige", istakla je Stupar Trifunovićeva.

Jednom kada iskusite tu proširenu mogućnost bivanja, dodala je, teško možete pristati na oskudicu stvarnosti bez nje.

"Za one koji nisu čitali - pomenutog junaka Bastijana sam pozajmila iz knjige Mihaela Endea 'Beskrajna priča'. Bajkovito, jasno, nježno i istinito u jednoj dječjoj knjizi pred nama se razotkrivaju temeljne istine svijeta u kojem živimo. Dječak Bastijan i prodavac knjiga Koreander ćaskaju o tom kako kroz knjigu stići do vode života. Put vodi kroz zemlju Fantaziju, koju dabome ne vidi svako, a još manje je onih koji znaju doći do nje i otud se vratiti sa dragocjenim saznanjima", navela je.

Fantaziji, glasi dalje besjeda književnice, da bi postojala treba naša imaginacija, a nama da bismo postojali i da bismo crpjeli simboličku vodu života treba zemlja Fantazija - taj prvobitni haos, nešto iz čega sve nastaje uobličavanjem.

"Bastijan je zapravo pisac, posrednik između svjetova. Literatura je upravo to, put kroz maštu koja nas nekad nježno, a ponekad i brutalno gura ka istinitom. Zato knjige čitaju oni koji iz njih čuju zaziv istine, a ne oni koje tjeramo da ih čitaju. To je sve što možemo učiniti da nagovorimo druge da čitaju, otvoriti knjige i pustiti ih da pričaju. I simbolički mi to danas ovdje i radimo - otvaramo vrata svijeta knjiga i puštamo njihov glas s nadom da će zaziv stići do čitalaca", navela je Stupar Trifunovićeva.

Nakon svečanog otvaranja, promovisana je romansirana biografija "Ajnštajn i ja" Gabrijele Grejson, u izdanju "Akademske knjige".

Sajamska ponuda ove godine uključuje predstavljanje izdanja izdavačkih kuća, promocije i panel diskusije, a među izdavačima čija izdanja su dostupna su "Laguna", "Vulkan", "Geopoetika", "Dereta", "Agora", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS.

"Planirano je da u četvrtak s početkom u 11 časova publici bude predstavljena zbirka pjesama za djecu 'Stonoga Elvira traži pedikira' Mirjane Bulatović, u izdanju Fondacije 'Ršum', dok će od 17 časova biti predstavljena 'Izabrana dela Svetozara Ćorovića 1, 2, 3', koja je priredio profesor Duško Pevulja, a objavila Narodna i univerzitetska biblioteka RS", navela je Petra Ivić, rukovodilac ovog sajma. Ovogodišnje izdanje Međunarodnog sajma knjige trajaće do 20. septembra.

Etno grupa Dar je na kraju svečanog otvaranja izvela dvije prigodne numere.