MOSTAR - U Mostaru su večeras otvorene 99. Šantićeve večeri poezije, koje su organizovali Srpsko prosvjetno i kulturno društvo /SPKD/ "Prosvjeta" i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo /SPKUD/ "Gusle" iz Mostara.

Konzul Srbije u Mostaru Marija Bakoč, koja je večeri proglasila otvorenim, rekla je da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije čini sve napore da izađe u susret potrebama svojih državljana.



Ona je istakla da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije intenzivno radi na uspostavljanju kontakata Srba u regionu, njihovih privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih organizacija sa maticom.



"U tom duhu, Generalni konzulat Srbije u Mostaru će nastaviti da pomaže rad na očuvanju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta, kao i u njegovanju dostignuća srpske kulture i vrhunskog narodnog stvaralaštva", rekla je Bakočeva.



Ona je naglasila da SPKD "Prosvjeta" Gradski odbor Mostar i SPKUD "Gusle" imaju stogodišnju tradiciju njegovanja prosvjetne, nacionalne, književne i kulturne baštine Srba.



"Svakako je za poštovanje što današnji organizatori nastoje da kroz svoja udruženja čuvaju i prezentuju djela znamenitih pjesnika, pisaca, slikara, filozofa, istoričara naučnika, promovišući njihova značajna dostignuća današnjim generacijama", istakla je Bakočeva.



Ona je naglasila da je jedan od znamenitih Srba iz Hercegovine i Aleksa Šantić, koji je svoja najveća djela stvarao krajem 19. i početkom 20. vijeka.



Bakočeva je istakla da je Šantić imao značajnu ulogu u kulturnom i nacionalnom uzdizanju Mostara, te da je svojim radom ostavio neizbrisiv pečat u kulturnom i javnom životu grada.



Gradonačelnik Mostara LJubo Bešlić rekao je da je Šantić dio Mostara i da je Mostar dio Šantića.



"Šantić živi sa ovim gradom. Aleksa je uvijek bio aktuelan. Svako vrijeme imalo je svoje tegobe, ali ovaj grad ima sjećanje na svog Aleksu i tako će dugo biti. Uvijek se trebamo sjećati Alekse i ljubavi prema čovjeku i svemu onome što je lijepo. Tako će ovaj grad živjeti ljepše i bolje", rekao je Bešlić obraćajući se okupljenima.



On je poručio svim mladima koji napuštaju Mostar da se sjete Šantićevih stihova "Ostaje ovdje".



Ministar kulture i obrazovanja u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović rekao je da će dok bude Mostara biti mosta, Emine i Alekse.



"`Ostajte ovdje` je pjesma koja je uvijek aktuelna i nadam se da će naši mladi poslušati Aleksu i ostati u ovom gradu, jer čvrsto vjerujem da dolaze bolja vremena za grad Mostar", naglasio je Hadžović.



Predsjednik SPKUD "Gusle" Radislav Tubić podsjetio je u ime organizatora da je Šantić bio jedan od osnivača ovih društava, te postavio takve temelje na kojima se i danas zasniva rad.



"NJegova ljubav prema ovom gradu i njegovo djelo je zvijezda vodilja nama i u `Guslama` i u `Prosvjeti`. Aleksa je postavio temelje rada ovih društava i on je čovjek po čijim idejama i obrascima ova društva i danas djeluju i rade na daljem razvijanju kulture u Mostaru, ali i u Hercegovini, jedinstveno i složno kako bi sigurno to i sam Aleksa želio", rekao je Tubić.



Savjetnik potpredsjednika Federacije BiH Salem Marić rekao je da su Šantićeve večeri poezije manifestacija koja podsjeća na činjenicu da je Mostar grad poezije i koja ukazuje na plemenite bezvremenske ideje ljubavi, dostojanstva i zajedništva.



"Šantić je bio stub mostarskog kulturnog života. Šantić je pjesnik Mostara i jedan od simbola Mostara i kulturnog identiteta svih nas. Najmanje što možemo je da se sjećamo ljudi vođenih humanim idejama koje ujedinjuju sve ljude bez obzira na vjeru i naciju i promovišu suživot", rekao je Marić.



Manifestacija je počela pomenom pjesniku na pravoslavnom groblju Bjelušine, nakon čega je svečano otvorena u Narodnom pozorištu Mostar gdje je kasnije održana i predstava "Priča o pjesnicima".



Na programu će sve do 28. oktobra biti izvedeno više različitih sadržaja, a na završetku će biti dodijeljenja i književna nagrada "Aleksa Šantić".



Organizatori kažu da su ovogodišnje "Šantićeve večeri" postale manifestacija cijelog grada, jer su se u organizaciju uključili Gradska uprava, kulturne ustanove, kulturna društva i istaknuti intelektualci.