Otvorene "Šantićeve večeri poezije" u Mostaru

Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić otvorila je večeras u Mostaru 102. "Šantićeve večeri poezije".

Brnabićeva je navela da će se još mnogo puta vratiti u grad na Neretvi, kako privatno, tako i službeno da u ime Srbije pomogne koliko može u projektima obrazovanja i kulture i da se zajedno gradi bolja i ljepša budućnost za nove naraštaje.

"Mostar je poseban grad. Grad kompleksne prošlosti i grad sa mnogo emotivnog naboja, ali grad koji je u pravom smislu te reči evropsko raskršće kultura i svega onoga što može da se nađe na evropskom kontinentu. Koliko god problema to moglo da stvori, to je ogroman potencijal koga je Šantić video i to je ono što ga je najviše inspirisalo", rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je Šantiću domovina bila glavna inspiracija, ali ne samo ljubav prema otadžbini, već prema narodima sa kojima je živio.

"Pošto nam je prošlost tako kompleksna i teška ja samo mogu proglasiti ove večeri otvorenim time što ću reći da pred nama jeste svetla budućnost, kao što je to i Aleksa govorio. On je imao veru u budućnost, što se vidi kroz pesmu 'Ostajte ovdje'", rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da su Mostarci ukazali veliku čast time što su je pozvali u ovaj grad, koji je mnogo ljepši uživo, nego što se to može čuti ili pročitati.

Predsjednik Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog kulturnog društva (SPKD) "Prosvjeta" Mostar Sanja Bjelica Šagovnović rekla je da su "Šantićeve večeri poezije" manifestacija kojom se čuva i njeguje srpska kultura u Mostaru, te slaže kulturni mozaik ovog multietničkog grada.

Ona je navela da je ova manifestacija posvećena Šantiću koji je postavio temelje "Prosvjete" i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva "Gusle", ali i savremene kulture u Mostaru.

"Šantićeve večeri svake godine iznova su nam i podsjetnik na poruke koje nose njegova djela i koje je on sam živio, a to su ljubav, tolerancija i jedinstvo. Naša misija je da kulturom gradimo mostove i uspostavljamo pokidane veze. Nadamo se da smo svi zajedno i večeras ugradili bar jedan kamen u taj most", rekla je Bjelica Šagovnović.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić zahvalio je "Prosvjeti" na organizaciji "Šantićevih večeri poezije".

"Kao gradonačelnik biću partner ove značajne manifestacije. Ovo je obaveza svima nama da gradimo odnose, čuvamo svoj grad i gradimo bolju budućnost", poručio je Kordić.

Nakon otvaranja uslijedilo je književno veče Pere i Miloša Zubca.

Trivić: Šantić - jedan od simbola Mostara

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je današnja slava Mostara zasnovana na hrabrosti Alekse Šantića, koji je svojim likom i djelom jedan od simbola ovoga grada, te jedan od najznačajnijih stvaralaca domaće književnosti.

Trivićeva je ukazala da je manifestacija "Šantićeve večeri poezije" u Mostaru, koja je posvećena velikom pjesniku, važna jer spaja sadašnjost sa najblistavijim tragovima kulture u prošlosti u ovom gradu.

"Mostar, grad behara, šadrvana i sevdalinki rastao je zajedno sa Šantićem, koji ga je vinuo u nebesa oslikavajući ga stihovima u koje je utkao svu ljepotu Neretve, Starog mosta, prepletenih ljudskih sudbina, nesrećne ljubavi i lijepe Emine. Pjesnik vjere i nade u bolje sutra, borben i buntovan doživio je i opjevao najveći napor, najteži lom, najsunčaniju pobjedu i najljepšu ljubav", istakla je ona.

Trivićeva je navela da nije lako pričati o Šantiću, velikom romantičaru, vizionaru, svetioniku i tvorcu duhovnog Mostara koji je prvenstveno volio zemlju, ljude i kamen.

"Čitav Šantićev život bio je raspeće između ružnog i lijepog, života i smrti, istine i laži", rekla je ona.

Trivićeva je podsjetila da je prošlo 97 godina otkako ovaj veliki srpski pjesnik i intelektualac nije više među živima, ali i istakla da njegov duh i dalje živi kroz njegovu vanvremensku poeziju, koja je bila inspiracija za različite umjetničke interpretacije u modernim vremenima.

"Ostavio nam je divnu poeziju, ali ono 'šantićevsko', što nam je na ovim prostorima najviše nedostajalo posljednjih godina i decenija, jeste njegova ljudskost i patriotizam koji je nadilazio nacionalne okvire", zaključila je Trivićeva.