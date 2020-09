Otvoreno četvrto izdanje Novosadskog festivala knjige

NOVI SAD - Četvrto izdanje Novosadskog festivala knjige, popularnog NOFEK-a, počelo je u petak u prostorijama Digitalnog omladinskog centra, osnovanog u okviru Gradske biblioteka u Novom Sadu. Festival je otvorio nastup Milana Nenadića, poznatog srpskog pjesnika, te nastupi Ane Mihaljević, mlade kantautorke, i Radovana Maksimovića, mladog pjesnika.

Iako je bilo najavljeno da će festival biti održan na Trgu Republike, zbog najnovijih mjera Valde Srbije vezanih za pandemiju virusa korona, ovakva organizacija je otkazana i festival će u potpunosti biti održan online. Tako je protekao i nastup pomenutih umjetnika, čija je publika bila na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Prije samog nastupa, internet auditorijumu obratio se Milan Ćosić, književnik, osnivač i direktor NOFEK-a.

"Četvrti NOFEK biće održan i u ovakvim uslovima. Nažalost, morali smo da se odreknemo prostora Trga Republike na razumevanje svih vas i naših partnera. Naravno, situacija sa kovidom-19 i novim merama zaštite primorala nas je da festival održimo online, ali, evo, dokazaćemo da je i to moguće. Iako imamo najuspešniji program do sada, iako imamo zaista jednu veliku energiju koja je vladala, nažalost, izostaće taj deo kontakta sa publikom i faliće te lepe festivalske atmosfere, ali deo tog programa i deo energije mi ćemo vam pružiti online, putem naših društvenih mreža. Hvala vam svima na razumevanju", istakao je Ćosić.

O značaju festivala te o svojim književnim počecima, s obzirom na to da je bio okružen mnogo mlađim kolegama, nekoliko rečenica rekao je i Milan Nenadić.

"U ovim uslovima teško čovek može šta razumno reći, ali sam uveren da je ovaj festival neophodan gradu Novom Sadu i neophodan je pogotovo mladim ljudima, onima koji su ušli ili tek ulaze u literaturu, u bavljenje rečima. Posle toliko godina pisanja došao sam do jednog teškog saznanja, gde mislim da je reč strašna odgovornost. To je jedno, a drugo, imao sam jednu tetku koja je, kad sam joj dao prvu knjigu, negde 1971. godine, rekla: 'E, moj sestriću, moj plemiću - videćeš da se lakše uđe u godine, nego u pamet.' Šta je htela tim da kaže, ne znam, ali taj žig takozvanog mučenja s rečima prati me bezmalo 70 godina", rekao je Nenadić, podsjetivši da je svoju prvu pjesmu objavio još u "Malim novinama" u Sarajevu.

Da NOFEK ne poznaje jaz među generacijama, dokazuje i činjenica da je baš uz Nenadića, svoj prvi nastup imala Ana Mihaljević. Ona je ove godine završila Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" i upisala je studije medicine u Njemačkoj.

Nešto stariji od nje jeste Radovan Maksimović, inače student Odsjeka za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Kao učesnici ovogodišnjeg NOFEK-a najavljeni su i Slobodan Vladušić, Vladimir Kecmanović, Marko Krstić, Vida Ognjenović, Muharem Bazdulj, Milan Ružić, Dušan Zaharijević te drugi pjesnici i pisci raznih generacija, a festival traje do nedjelje.