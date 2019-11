Pet godina od smrti Jovana Ćirilova, objavljena knjiga "Roman o telu"

BEOGRAD - Pet godina od smrti Jovana Ćirilova, jednog od najpoznatijih srpskih teatrologa i osnivača Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala, čuvenog "Bitefa", navršava se u subotu, a povodom ove godišnjice u izdanju "Presinga" objavljena je njegova nedovršena knjiga "Roman o telu".

"Ljubaznošću Zorana Jovanovića, prijatelja i saradnika Jovana Ćirilova, dobili smo ovog ljeta rukopis pronađen u rukopisnoj zaostavštini. Uvidom u te ogromne kutije pune prevoda, drama, adaptacija za izvođenje u pozorištu, iznova smo bili fascinirani veličinom nasljeđa koje je Jovan Ćirilov ostavio. Koliko truda, upornosti i želje je pokazivao ovaj borac za kulturu i umjetnost", saopšteno je iz "Presinga" dodajući da je izdavač smatrao da je knjiga koja je pred čitaocima i te kako zaslužila da bude objavljena i predstavljena javnosti.

Jovan Ćirilov bio je i dramaturg, pozorišni reditelj, dramski pisac, pjesnik, romansijer, putopisac, scenarista, esejista, publicista, leksikograf, antologičar, prevodilac, hroničar društva i teatra, pozorišni kritičar, diplomirani filozof, erudita i novinski kolumnista, jedan od najznačajnijih djelatnika srpskog i jugoslovenskog modernog teatra i kulture uopšte. Za života, pored objavljenih drama, objavio je i tri knjige poezije, pet knjiga proze i publicistike, četiri knjige teatroloških studija i eseja i nekoliko antologija i knjiga prevoda.

Njegov "Roman o telu", kako kaže izdavač ovog posthumnog izdanja svjetski poznatog teatrologa, dorađivan je gotovo do smrti autora.

"Nažalost, autor nije stigao da ga dovrši, ali roman ipak predstavlja zaokruženu cjelinu i čitaocima neće predstavljati problem da se snađu u njemu", stoji u saopštenju "Presinga". Po riječima priređivača djela Zorana Jovanovića, pred sam kraj života Jovan Ćirilov bio je u velikoj dilemi da li da završi započeti roman ili etimološki rječnik na kome je radio.

"Poslednje što me je pitao bilo je: Ako se ja kojim slučajem izvučem, da li da završim roman ili rečnik?' Nažalost, nije bilo vremena. Dao mi je sve instrukcije, od korica do slika. 'Roman o telu' predstavlja jedinstven način pisanja koji je Jovan osmislio; svaki put kada se u tekstu spomene neki deo tela - na sledećoj strani on opiše osobenim stilom ruku, nogu, srce, itd. Roman je započinjao u nekoliko navrata, još u vreme kada je koristio mašinu za kucanje, pa kasnije i kompjuter. Uvek je imao neka preča posla od toga", rekao je Jovanović. Ono što je uspio da uradi, dodaje Jovanović, na ovaj njegov specifičan način, napokon je ugledalo svjetlost dana i tako je ispunjena i posljednja želja Jovana Ćirilova tačno pet godina nakon njegove smrti.

"Vjerujemo da će svi uživati u čitanju, barem onoliko koliko smo mi uživali u priređivanju knjige. Uz 'Roman o telu' štampali smo pjesme koje je Jovan Ćirilov pisao kao dječak, a koje je njegov učitelj sakupio i ukoričio 1941, pred sam početak rata", zaključak je "Presingovog" saopštenja o knjizi Jovana Ćirilova koja je čitalačkoj publici dostupna još od 64. Međunarodnog sajma knjige u Beogradu.