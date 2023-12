Pet najprodavanijih knjiga svih vremena iz naučne fantastike

Koliko su dobra prodaja i kvalitet povezani procijenite sami.Prilikom pravljenja ove liste IGN je uzeo u obzir samo književnu fantastiku. To znači da su vjerski tekstovi, vodiči za samopomoć, politički alati i drugi referentni tekstovi van ove liste – Biblija i Mala crvena knjiga Mao Ce Tunga bi svakako bile na ovoj listi.

Da li su vaši favoriti dospjeli na listu? Koliko se kvalitet poklapa sa dobrom prodajom, procijenite sami.

I ne osta nijedan (Agata Kristi)

Knjiga je izdata 1939. godine (Ujedinjeno Kraljevstvo), a procijenjena prodaja je 100 miliona primjeraka.

Sama autorka smatra da je jedno od njenih najboljih pisanih djela, a onda ih nije bilo je misterija ubistva koja zarobljava deset ljudi na jednom ostrvu.

Jedan od njih je ubica, i dok svaki od njih počinje da umire jedan po jedan u skladu sa dječijom pjesmom, preživjeli pokušavaju da riješe misteriju da bi se spasli.

Hari Poter i kamen mudrosti (Dž.K. Rouling)

Knjiga je izdata 1997. godine (Ujedinjeno Kraljevstvo), a procijenjena prodaja je 120 miliona primjeraka.

Prva knjiga o Dječaku koji je preživio je najkraća, a možda je i najmagičnija – nijedna druga knjiga u seriji ne prikazuje istu vrstu djetinjastog čuđenja koje Hari doživljava kada prvi put ulazi u svijet čarobnjaka.

Bilo je internatskih romana prije ovog, kao i što je bilo dječaka čarobnjaka. Ali ništa nije zaokupilo popularnu maštu kao Hari Poter, prije ili poslije. Imajući to u vidu, još uvijek postoji dosta knjiga poput Hari Potera koje vrijedi pročitati.

Mali princ (Antoan de Sent Egziperi)

Knjiga je izdata 1943. godine (Francuska), a procijenjena prodaja je 140 miliona primjeraka.

Mali princ je najuspješnije Egziperijevo djelo. Knjiga je prevedena na preko 505 različitih jezika i dijalekata širom svijeta, što je drugo najprevođenije djelo ikada objavljeno, poslije Biblije. Vole je podjednako i djeca i odrasli.

Priča o dva grada (Čarls Dikens)

Knjiga je izdata 1859. godine (Ujedinjeno Kraljevstvo), a procijenjena prodaja je 200 miliona primjeraka

„Bilo je to najbolje vrijeme, bilo je to najgore vrijeme, bilo je doba mudrosti, bilo je doba ludosti, bilo je to doba vjerovanja, bilo je to epoha nevjerice, bilo je doba svjetlosti, bilo je to doba tame, to je bilo proljeće nade, bila je to zima očaja…“ Tako počinje Dikensov najpoznatiji roman, istorijska fikcija smještena u vrijeme Francuske revolucije. Kao i većina Dikensovih djela, bavi se klasnim pitanjima, očajem siromašnih i dekadencijom bogatih.

Don Kihot (Migel de Servantes)

Knjiga je izdata 1605 godine – prvi deo, 6015 – drugi dio, (Španija), a procijenjena prodaja je 500 miliona primjeraka.

Prvobitno objavljen u dva toma, Don Kihot je epska tragikomedija o čovjeku koji je toliko podveden u priče o viteštvu i galantnosti da zamišlja da je vitez. Više scena u knjizi postalo je kultno, posebno Don Kihotova bitka sa vjetrenjačama, za koje zamišlja da su strašni divovi, prenose Vijesti.

