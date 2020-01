Pet stranih knjiga iz 2019. koje trebate pročitati

U 2019 godini objavljen je veliki broj knjiga iz različitih kultura.

RTS, po izboru Sanje Milić, donosi pet najupečatljivijih koje trebate da pročitate.

"Crvena kejla" - Isak Baševis Singer

Singerov roman "Crvena Kejla" napisan na jidišu sredinom 70-ih malo je poznat. Proglašen je gangsterskim i erotskim štivom, a riječ je o istorijskom, socijalnom romanu sa melodramskim zapletom. Pripovjedajući o rabinovom sinu koji, uoči Velikog rata, sa prostitutkom bježi iz Poljske u Ameriku, pisac otvara pitanja vjere, ljubavi, dostignuća - pitanje smisla ljudske egzistencije.

"Serotonin" - Mišel Uelbek

I Uelbekov "Serotonin" odlikuje ambivalentnost glavnog junaka koji oscilira između Oblomova i teroriste, tražeći sreću putovanjem u bolje i ljepše juče. Uelbek daje neveselu sliku savremenog francuskog društva, piše o Vladi koja sve podređuje slobodnom tržištu, o surovosti medija, raspadu porodice, depresiji kao masovnoj bolesti i ljubavi kao neostvarivom idealu.

"Neki neće dospjeti u pakao" - Zahar Prilepin

Knjiga Zahara Prilepina "Neki neće dospjeti u pakao" mistifikatorski određena kao "roman-fantazmagorija", je prvorazredna autobiografska proza o ratu u Donbasu sa kratkim izletima u Moskvu i Srbiju. Bolno dirljivo svjedočenje o Prilepinovom razočaranju u sve što mu je bilo sveto, sem u sopstvenu porodicu i u umjetnost, a to nisu ni male, ni nebitne stvari.

"Ja nemam svoje ime" – Ju Hu

Zbirka priča "Ja nemam svoje ime" Ju Hua ne može da se čita u dahu. Suviše je snažna i tamna. Od ljubavi i erosa do tretmana siromašnih ili duševno obolelih u kineskom društvu i odnosa prema smrti, pisac tematizuje sve što nas se tiče i vešto i poetično dovodi čitaoca do snažnih emocija i do susreta sa nerešivim etičkim dilemama.

"Sedam dobrih godina" - Etgar Keret

Da ne bi sve bilo tako crno, preporučujemo pripovjedačku knjigu Etgara Kereta "Sedam dobrih godina", tim se pričama smijete naglas i onda kada bi bilo logično da plačete. Narastajući antisemitizam na "civilizovanom" Zapadu, svakodnevni život u Izraelu pod prijetnjom vazdušnih napada, verski fanatizam, bolest i smrt - Keret je zanatski vješto upakovao u mnogo dobronamjernog, toplog humora koji grije u ove zimske dane.