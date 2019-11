Petrović: Pokušavam da nadahnem decu da sama stvore neka čuda

BANJALUKA - Popularni pisac za djecu Uroš Petrović u sali za promocije Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, danas u podnevnim časovima družio se sa banjalučkim školarcima, a neki od njih iz ove sale izašli su sa poklonima, neki sa knjigama koje do sada nisu čitali, a svi redom otišli su kućama bogatiji za novo i vrijedno iskustvo.

Kako je rekao na početku druženja, Petrović, koji dolazi iz Beograda, preko granice je prošvercovao najsnažnije oružje na svijetu, a to je mozak. Noseći plastičnu igračku u obliku mozga, djeci je pokazivao šta sve mogu da urade takvom istom stvarčicom koju imaju u glavi, ubjeđujući ih da njihov mozak nije ništa manji ili manje sposobniji od onog koji je imao Leonardo da Vinči u njihovim godinama. Važno je samo koristiti mozak, poručivao je ovaj sjajni pisac u interaktivnom razgovoru sa djecom koja su napunila salu za promocije do posljednjeg mjesta. Petrović je, dakako, koristio i svoju poznatu metodu hipnotisanja riječima. Školarci su, sa druge strane, oduševljeni slušali i učestvovali u malim eksperimentima i neoborivim dokazima o tome čemu riječi mogu da služe.

"Ovakve susrete nikada ne pravim da budu klasični, uvek volim da to bude interakcija, da bude nešto sasvim drugačije nego što je uobičajeno. Postavljam zagonetke za rešavanje, pričam malo i o životu i to je u stvari moj pokušaj da ih inspirišem. Pričam o onome što volim da radim i u stvari pokušavam da nadahnem nekog da sam stvori neka čuda. To je ono što je najvažnije. Mene ovakvi susreti zaista ispunjavaju, nije ni teško ni naporno. Ovo je sigurno deseti susret sa decom u deset dana. Juče sam bio u Laktašima, danas u Banjaluci, sutra ču biti u Prijedoru i zaista se radujem svim susretima. Izađem ja drugačiji, a čini mi se da izađu i deca i oni koji slušaju", kazao je Petrović za "Nezavisne" nakon ovog pomalo književnog, a pomalo i životnog časa. Pisac "Strahovite knjige", "Karavana čudesa", "Dece Bestragije", "Petog leptira", "Zagonetnih priča" i drugih popularnih knjiga, darovitoj djeci koja su uspjela riješiti njegove zagonetke dijelio je loptice sa osmijehom, govoreći da osmijeh treba da bude prvo što vide po buđenju te da takav "eksperiment" nakon tri mjeseca ima fantastične efekte.

"Inspiraciju crpim iz susreta i iz putovanja. Mi živimo u toliko lepim predelima, a ono što je najlepše jesu ljudi. Ja mnogo putujem. Samo u protekle dve godine boravio sam u različitim zemljama, od Engleske, Danske, Švedske, do nekih zemalja na istoku, a ubedljivo najviše volim naše krajeve zbog ljudi", priča Petrović.

On je poredio koje su prednosti pisanja za djecu u odnosu na pisanje za odrasle.

"Ništa nije crno ili belo, ništa nije jednostrano na svetu. Nešto je teže, nešto je lakše. Ono što je lakše jeste da radimo sa najlepšim delom čovečanstva i najboljim delom čovečanstva, a to su deca. Ono što je mnogo teže jeste da ovde nema foliranja, jer deca neiskrenost prepoznaju veoma brzo, tako da je zadatak odgovorniji i teži", uvjeren je Petrović koji je do sada objavio 17 knjiga, a samo u Srbiji štampano je 140 izdanja njegovih naslova.

Knjige su mu objavljivane i u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji i drugim zemljama, ali on tvrdi da i dalje uči i da se trudi da ne izgubi korak sa svojim čitaocima koje naziva malim genijalcima.

"Mnogo je važno da deca čitaju, jer to pravi razliku bukvalno za trećinu postignuća u školovanju i u životu. Deca koja čitaju za trećinu su uspešnija, tako da je zadatak jedne države da deca što više čitaju. Neke zemlje u Evropi su to prepoznale i ulažu veliki novac i energiju u promociju ranog čitanja. Mi zaista imamo, na ovim našim prostorima, kvalitetnu produkciju u književnosti za decu, tako da izgovora nema", tvrdi Petrović. Ovaj pisac je mišljenja i da stvaraoci treba da prepoznaju da su današnja djeca drugačija, jer živimo, kako on kaže, u čudnim vremenima koja su nas naglim razvojem tehnologije dočekala pomalo nespremne i zatečene.

"Samim tim sve ono što postoji za decu i što se stvara za decu danas trebalo bi da bude drugačije, produktivnije i zanimljivije kako bi se moglo izboriti sa konkurencijom u vidu tehnologije", zaključuje Petrović.