"Pisac mora ostati u svom jeziku, ali ne i njegove knjige"

"The Profesional and Other Plays" naziv je zbirke drama Dušana Kovačevića koja je objavljena na engleskom jeziku, a koja je u prodaji od kraja prošle sedmice.

"Iako je 'Profesionalac' politički orijentisan, to je priča koja se može odnositi na bilo koje podneblje. Priča o dvoje ljudi, dvije volje, dvije duše koje u sebi nose tragediju, humor, beznađe i čovječnost je univerzalna tema. Ja sam zaista uživao", zapisao je o engleskom izdanju Kovačevićevih drama na čelu sa "Profesionalcem" čuveni reditelj i glumac Robert Redford.

Kovačevićeva poznata drama "Profesionalac" suočava pisca Teodora Teju Kraja, do juče univerzitetskog profesora i disidenta, a danas direktora jedne izdavačke kuće, sa Lukom Labanom, taksistom i bivšim obavještajcem koji u Tejinu kancelariju donosi svoje bilješke pedantno vođene u vremenu kada se ovaj borio protiv sistema. Drama je ispočetka nosila podnaslov "Tužna komedija" i na daskama Zvezdara teatra igrana je punih 12 godina, da bi 2003. po ovom tekstu bio snimljen i film.

Iako je teza Dušana Kovačevića da se pisac ne može otisnuti u svijet da bi pisao o svom narodu i mentalitetu ovdašnjih ljudi, odnosno da pisac mora ostati u svom jeziku, njegove knjige i drame su se ipak otisnule da bi se ispostavilo kako ovdašnji mentalitet u njegovim tekstovima odlično mogu razumjeti i ljudi u svijetu.

"'Profesionalac', genijalna, rezonantna i duševna komedija o komunističkom rasulu u istočnoj Evropi nudi mračnu komičnu i potresnu sliku načina na koji se ljudi prilagođavaju, nesrećno i herojski, u stisku institucionalizovanog ugnjetavanja. U svom izmišljenom, ali neobično vjerovatnom scenariju tajne policije, koja na kraju čuva same ideje koje su željeli da unište, takođe je neobična nada", zapisao je o ovoj knjizi Stiven Vin.

"Fascinantan, zadovoljavajući i pravovremen posao", dodaje Janos Gereben.

"Smiješne i krajnje uznemirujuće srpske komedije koje kombinuju oprezni optimizam u krahu starih tiranija sa nesigurnošću u budućnost. Autor ponavlja Kafku u njegovom iritantnom, fatalističkom smijehu", piše dalje Martin Hoil.

Dušan Kovačević je dramski pisac koji je proslavio srpsku komediografiju, stvarajući djela koja svedoče o duhu našeg vremena, a njegova najnovija zbirka drama na engleskom jeziku sadrži drame "Profesionalac", "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Proleće u januaru", "Generalna proba samoubistva" i "Hipnoza jedne ljubavi".

Za stvaralaštvo Dušana Kovačevića karakteristično je njegovo prepoznavanje i karikiranje naših mana, navika i predrasuda, pa ga često porede sa Nušićem.

Njegove drame su igrane u više od 80 stranih pozorišta, a "Balkanski špijun" je jedno od najpoznatijih ostvarenja srpske kinematografije van našeg govornog područja.