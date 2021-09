Počinje 26. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2021"

BANJALUKA - Za ljubitelje knjiga i probranih djela septembar donosi posebnu radost jer će čak šest dana ovog mjeseca biće rezervisano za 26. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2021", koji počinje sutra.

Smotra posvećena pisanoj riječi svečano će biti otvorena u 18 časova u Sportskoj dvorani "Borik" besjedom književnice Tanje Stupar Trifunović, a u 19 časova biće promovisana knjiga "Ajnštajn i Ja", autorke Gabrijele Grejson. O ovoj romansiranoj biografiji Milene Marić Ajnštajn govoriće Bora Babić u ime izdavačke kuće "Akademska knjiga". Sajam će trajati do 20. septembra, a knjigoljupci će moći da ga posjete od 10 do 21 čas, osim posljednjeg dana, kada će ulaz biti otvoren do 18 časova. Knjige su uvijek bile glavno oruđe i pokretač u borbi za napredak ljudskog roda, a Petra Ivić, rukovodilac sajma, rekla je kako su zadovoljni i ovogodišnjim odzivom izdavača. Biće prisutni izdavači koji su tu već godinama, a pošto prethodne godine sajam nije fizički održan, izdavači su s radošću dočekali ovogodišnji.

"Vjerujemo da će biti popusta na knjige, to zavisi od izdavača, ali i njima je cilj zbog veće prodaje da daju sniženja. Obično to bude od 30 do 50 odsto, a nadamo se da će tako biti i ove godine. Od izdavača tu će biti 'Laguna', 'Vulkan', 'Mali princ', Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo, Zavod za udžbenike Banjaluka, 'Dereta' i mnoge druge izdavačke kuće", izjavila je Ivićeva za "Nezavisne".

FOTO: ARHIVA

Na ovogodišnjoj manifestaciji naslovi svjetskih klasika i bestselera obradovaće posjetioce svih generacija. Najmlađi čitaoci će moći da pronađu najljepše dječije romane i zbirke, ali i udžbenike koji su im neophodni za obrazovanje. Stariji će, pak, moći da pronađu raznovrsnu literaturu u skladu sa svojim interesovanjima.

Drugog dana sajma, u srijedu, sa početkom u 11 časova publici će biti predstavljena zbirka pjesama za djecu "Stonoga Elvira traži pedikira" Mirjane Bulatović, u izdanju Fondacije "Ršum". Istog dana u 17 časova biće predstavljena "Izabrana dela Svetozara Ćorovića 1, 2, 3", koja je priredio profesor Duško Pevulja, a objavila Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. O djelu će govoriti direktorica NUBRS Ljilja Petrović Zečić, urednik knjige Berislav Blagojević i priređivač Duško Pevulja.

Nakon toga, u 18 časova, planirana je promocija knjiga "Sveti Sava", "Tvrđave Srbije", te "Dvorci Srbije" u izdanju "Data statusa" iz Beograda. Udruženje književnika Republike Srpske promovisaće djela učesnika Šestih međunarodnih književnih susreta u četvrtak u 12 časova. Nakon toga predviđeno je da u 13 časova posjetiocima bude predstavljeno fototipsko izdanje časopisa "Vaseljena" u izdanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu. O djelu će govoriti akademik Vojislav Maksimović, profesor Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, te Sandra Ivanović, prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Između ostalog, posljednjeg dana sajma u petak, 17. septembra, u 11 časova Udruženje književnika RS predstaviće knjige učesnika Šestog međunarodnog susreta književnika, a u 12 i 14 sati je predviđeno da Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo prezentuje izdanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Toga dana u 13 časova biće upriličena dodjela nagrada "Glasa Srpske", čime će se zvanično zatvoriti program ovogodišnjeg sajma.