Počinje međunarodni sajam knjige u organizaciji "Glasa Srpske"

BANJALUKA - Ljubitelji dobrog štiva moći će da pazare najbolja izdanja svjetske i srpske književnosti, te da uživaju u promocijama djela na 26. međunarodnom sajmu knjige koji počinje u utorak u organizaciji “Glasa Srpske”.

Smotra posvećena pisanoj riječi svečano će biti otvorena u 18 časova u Sportskoj dvorani “Borik” besjedom književnice Tanje Stupar Trifunović, a u 19 sati biće promovisana knjiga “Ajnštajn i Ja”, autorke Gabrijele Grejson. O ovoj romansiranoj biografiji Milene Marić Ajnštajn govoriće Bora Babić u ime izdavačke kuće “Akademska knjiga”. Sajam će trajati do 20. septembra, a knjigoljupci će moći da ga posjete od 10 do 21 čas, osim posljednjeg dana, kada će ulaz biti otvoren do 18 časova.

Na ovogodišnjoj manifestaciji naslovi svjetskih klasika i bestselera obradovaće posjetioce svih generacija. Najmlađi čitaoci će moći da pronađu najljepše dječije romane i zbirke, ali i udžbenike koji su im neophodni za obrazovanje. Stariji će, pak, moći da pronađu raznovrsnu literaturu u skladu sa interesovanjima.

Drugog dana sajma, u srijedu, sa početkom u 11 časova publici će biti predstavljena zbirka pjesama za djecu “Stonoga Elvira traži pedikira” Mirjane Bulatović, u izdanju Fondacije “Ršum”. Istog dana u 17 časova biće predstavljena “Izabrana dela Svetozara Ćorovića 1, 2, 3”, koja je priredio profesor Duško Pevulja, a objavila Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. O djelu će govoriti direktorica NUBRS Ljilja Petrović Zečić, urednik knjige Berislav Blagojević i priređivač Duško Pevulja.

Nakon toga, u 18 časova, planirana je promocija knjiga “Sveti Sava”, “Tvrđave Srbije”, te “Dvorci Srbije” u izdanju “Data statusa” iz Beograda.

Rukovodilac Sajma knjige Petra Ivić istakla je za “Glas Srpske” da će ove godine posjetioci moći da uživaju u veoma bogatoj ponudi.

- Na manifestaciji će se predstaviti i izdavači koji su godinama prisutni na Sajmu knjige u Banjaluci. Tu su prije svega “Laguna”, “Partenon”, “Akia Mali Princ”, “Onli Smajli”, “Dereta”, “Book”, “Edicija”, JRJ Beograd i “Cepelin”, koji imaju svoje posebne štandove - objasnila je Ivićeva i dodala da će na sajmu biti i izdavači iz Republike Srpske i BiH.

Udruženje književnika Republike Srpske promovisaće djela učesnika Šestih međunarodnih književnih susreta u četvrtak u 12 časova. Nakon toga predviđeno je da u 13 časova posjetiocima bude predstavljeno fototipsko izdanje časopisa “Vaseljena” u izdanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu. O djelu će govoriti akademik Vojislav Maksimović, profesor Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, te Sandra Ivanović, prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Potom, u 14 časova, profesori Predrag Dragutinović i Nenad Božović govoriće o knjizi “I evo ja sam sa vama”, autora Vladislava Topalovića i Darka Đoga. Izdavač knjige je Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Istog dana u 16 časova svi zainteresovani moći će da prisustvuju promociji “Djela Radoslava Milića”, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, a u 17 sati Udruženje književnika RS promovisaće knjige učesnika međunarodnih susreta književnika. Predviđeno je da u 18 časova budu dodijeljene nagrade “Zlatna sova” i “Sovica”, a u 19 sati Miša Đurković, Miloš Ković, Goran Latinović i Zoran Hamović razgovaraće o knjizi “Vrlina nacionalizma”, autora Jormana Hazonija, u izdanju kuće “Klio” iz Beograda.

Posljednjeg dana sajma u petak, 17. septembra, u 11 časova Udruženje književnika RS predstaviće knjige učesnika Šestog međunarodnog susreta književnika, a u 12 i 14 sati je predviđeno da Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo prezentuje izdanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Toga dana u 13 časova biće upriličena dodjela nagrada “Glasa Srpske”, čime se završava program.

Izdavači iz Srbije

Ove godine na sajmu su prisutni izdavači iz Srbije na zajedničkom štandu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Posjetiocima će svoja izdanja predstaviti iz Udruženja profesionalnih izdavača Srbije “Akademska knjiga”, “Geopoetika”, “Klio”, “Evoluta”, “Odiseja”, “HeraEdu” i “Štrik”. Iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije učestvovaće “Agora”, “Partenon”, “Albatros plus”, “Data status”, “Begen”, “Book”.

(Glas Srpske)