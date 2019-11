Podsticaj izdavačima ili opštoj magli u izdavaštvu?

BANJALUKA - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske juče je objavilo javni konkurs za otkup knjiga objavljenih u Republici Srpskoj u 2017. i 2018. godini, a povodom ovog konkursa o dosadašnjem kontinuitetu otkupa za "Nezavisne" govorili su predstavnici četiri izdavačke kuće iz Banjaluke.

"Izdavači mogu ponuditi više izdanja, a komisija koju će imenovati Ministarstvo, vršiće selekciju. U obzir će biti uzete knjige od značaja za kulturu i umjetnost Republike Srpske iz sljedećih kategorija: domaća književnost (proza, poezija, eseji, drama, kritika, knjige za djecu), prevedena književnost (proza, poezija, eseji, drama, kritika) objavljena od strane izdavača iz Republike Srpske, te publikacije iz oblasti umjetnosti koje predstavljaju naše kulturno nasljeđe i savremenu kulturu i umjetnost", saopštilo je juče Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

O tome koliko su ovim konkursom zadovoljni izdavači, koje su dobre stvari konkursa, a koji su mu nedostaci, govorili su Nenad Novaković, direktor izdavačke kuće "Besjeda", Ranko Preradović Deda, direktor Književne zajednice "Vaso Pelagić", Milan Stijak, direktor "Art Printa", te Boris Maksimović, osnivač i direktor "Imprimatura".

"Kao prvo, ne znamo koje su to famozne komisije koje odlučuju o tome koje će to knjige biti otkupljene, a koje neće. Kriterije su nabrojali u fusnotama. Kao drugo, ne znamo čak ni koliko će primjeraka kojih knjiga biti otkupljeno. To su neki parametri koji u startu treba da budu poznati. Dobra je stvar to što uopšte ima otkupa i da ima neke dinamike", kazao je Novaković.

Njegovo mišljenje je da nije dobro to što se konkurs objavljuje za dvije godine.

"Neka naša izdanja iz 2017. su već rasprodata. Ne treba praviti dvogodišnji otkup, nego uvesti princip da se konkurs raspisuje godinu za godinom, a već sada bi komotno mogao biti raspisan konkurs za 2019. godinu. Tako bi već sve imalo više smisla. Uzmimo primjer hit nekog izdanja iz 2017. godine, a znamo da kod nas hit izdanja faktički i ne postoje, koje bi na ovaj način došlo u biblioteke tek 2020. godine", naveo je Novaković.

Ranko Preradović Deda otkriva nam da Književna zajednica "Vaso Pelagić" nikada do sada nije učestvovala na ovakvim konkursima, jer predstavnici ove kuće nemaju povjerenje u komisiju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Konkurs za podsticaj izdavačke djelatnosti završen je veoma davno, određena su sredstva, potpisani su ugovori, sad će decembar, a novac nije legao ni na račun nijednog izdavača koji je prošao na ovom konkursu. Na isti način kako se ovo lažira, lažira se i otkup knjiga. Otkup knjiga se uglavnom vrši od izdavača kojeg je unaprijed Ministarstvo odredilo. Ponekad se događa čak da knjige koje su dobile sredstva za štampanje budu i otkupljene te u dva ili tri navrata stimulisane, a toliko je drugih rukopisa i drugih vrijednosti kojima se ne pruža nikakva pomoć. Dodali se ovome i opšta magla u izdavaštvu, onda dolazimo do situacije potpunog haosa", izričit je Preradović.

Milan Stijak tvrdi da je ministarstvo od "Art printa" i ranije otkupljivalo knjige, podržava ovaj konkurs, ali kaže da je daleko od toga da bude zadovoljan njime.

"Bilo šta što se radi u ovim vremenima, a vremena su teška, ne samo kod nas i ne samo za kulturu, jeste dobro. Bilo šta da se dešava, dakle, dobro je. E sada, da li je to dovoljno? Nije dovoljno. Ne može nikad ni biti dovoljno, nije dovoljno ni poljoprivrednicima, ni penzionerima ni radnicima. Uvijek je dobro da se bilo kako pomogne. Naravno da bi trebalo više i da mi kao izdavači nismo zadovoljni, tako ni ja nisam zadovoljan, ali podržavam akciju ovakve vrste", jasan je Stijak.

Boris Maksimović ističe da bi najbolje bilo kad ne bi ni bilo potrebe za otkupom knjiga, kada bi izdavači imali dovoljno publike, a biblioteke dovoljno sredstava da direktno od izdavača kupuju ono što žele.

"To, nažalost, nije slučaj. Publike je svakog dana sve manje, a ko je radio sa bibliotekama, imao je priliku da sazna koliko su one zadovoljne sredstvima koja se za njih izdvajaju, tako da je ovaj otkup sjajna i, nažalost, nužna stvar da izdavaštvo kao grana privrede uopšte može da opstane. Hrvatska ima tri konkursa godišnje, mi imamo jedan svake dvije godine, ali dobro je i tako, samo da ga ima", zaključuje Maksimović.