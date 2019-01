Poezija Emira Sokolovića od Italije do Amerike

​ZENICA - Emir Sokolović, poznati pjesnik iz Zenice, još 1983. godine kada je objavljena njegova prva knjiga pjesama u dvojezičnom izdanju, tada na srpskohrvatskom i italijanskom jeziku, "Gdje i zašto" osvojio je italijansku čitalačku publiku. Tri i po decenije kasnije, Sokolovićeva poezija upravo iz Italije krenula je i u osvajanje čitalaštva u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Naime, na festivalu poezije "Città di Sarzana", Sokolović je u prošloj, 2018. godini nagrađen peti put uzastopno, ovaj put za zbirku pjesama "Vjetrovi", koja je takođe objavljena i na italijanskom jeziku 2017. godine, a kritika Marise Vigo, predsjednice pomenutog festivala, bila je povod da pjesme na početku 2019. budu objavljene i u američkom časopisu "The Year of the Poet".

"Prijedlog u obliku originalne grafike kojom nam autor nudi efikasne radove, u ritmičkim stihovima koji animiraju i personalizuju vjetrove, poput izuzetnosti prirode koja sada zastrašuje i preplavljuje, a potom uključuje ljude, floru, faunu, vodu, zemlju i vazduh kroz izmjenu vrtložnih struja. Pjesnik preobražava slike, fluktuira u paničnoj i fantastičnoj atmosferi, slike koje plešu, fluktuiraju i šire se u fascinantnoj i tajanstvenoj stvaralačkoj ljepoti. S vjetrovima i za vjetrove, sada se naš užurbani život nastavlja, čas uslovljen i zdrobljen; uvijek, i u svakom slučaju, njihov dah ih skuplja u zatvorenom, snažnom tkanju", zapisala je o Sokolovićevoj poeziji Vigo.

Više prisutan na inostranoj nego na domaćoj književnoj sceni, Emir Sokolović već godinama vodi artistički klub "Plava paleta" u Zenici, pokušavajući da dio svijeta i modernih književnih tokova dovede i u Bosnu i Hercegovinu.

"Kratki rezime rada u 2018. godini u najkraćem bi bio: u klubu 'Plava paleta' u Zenici održana su 23 redovna književno-muzička programa, od kojih 50 posto su programi sa gostima iz inostranstva i 4. izdanje međunarodnog književnog festivala 'Pero Živodraga Živkovića' s Ambasadom Italije u Sarajevu kao suorganizatorom i Ambasadom Republike Srbije kao glavnim supokroviteljem festivala", kaže Sokolović.

Iako protekle kalendarske godine nije u javnosti istupio ni sa jednom knjigom, nezanemarivo je da se ovjenčao sa šest priznanja u Italiji, od kojih mu je, kako kaže, posebno bitno "Premio Prata", s obzirom na to da laureate delegiraju institucije i istaknute kreativne osobe u Italiji, a i pod pokroviteljstvom je UNESCO-a.

"Prošle godine bio sam i gost gradonačelnika grada Fana, a pod pokroviteljstvom Ambasade Italije u Sarajevu, gdje mi je domaćin bio veliki pjesnik Paolo Marija Roko", prisjeća se Sokolović, zadovoljan jer je pored većeg broja zbornika na italijanskom jeziku uvršten i u internacionalnu poetsku antologiju "Amarāvati Poetic Prism 2018", objavljenu u Indiji.

Klub "Plava paleta"

Emir Sokolović od 2012. godine vodi artistički klub "Plava paleta" i bez ikakve finansijske podrške institucija BiH uspio je realizovati oko 400 međunarodnih događaja. Godine 2015. ispred kluba "Plava paleta" pokrenuo je i međunarodni književni konkurs "Pero Živodraga Živkovića", na koji se redovno odazivaju autori iz regiona te književnici iz cijelog svijeta. Posljednja dva izdanja su održana u saradnji s italijanskom ambasadom u BiH.