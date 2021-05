Ponovo podignuta bista Lazara Vučkovića u Gornjem Selu kod Prizrena

U Gornjem Selu kod Prizrena danas je otkrivena spomen-bista Lazara Vučkovića, jednog od najpoznatijih pjesnika sa Kosova i Metohije koji se zajedno sa Blažom Šćepanovićem 1966. godine utopio u Ohridskom jezeru.

Otkrivanju spomen-biste prisustvovali su članovi porodice, novinari i poštovaoci Vučkovićevog djela.

Poslije pomena koji je služio iguman Manastira sveti arhangeli kod Prizrena Mihajilo, o djelu i liku najpoznatijeg kosovsko-metohijskog pjesnika govorio je Tomislav Tomić (91), učitelj iz Drajčića, sela susjednog rodnom Vučkovićevom selu.

"Prošlo je više od 50 godina od smrti Lazara Vučkovića, u čijem smo rodnom selu odmah posle njegove tragične smrtni u školi 'Moša Pijade' organizovali pesničke večeri na kojima su gostovale Desanka Maksimović, Mira Alečković, Dobrica Erić, Mošo Odalović i mnogi drugi pisci i pesnici kojima je naš Lazar bio i ostao idol", naveo je Tomić.

Škola koju je pohađao jedan od najpoznatijih pjesnika sa Kosova i Metohije danas je obrasla u trnje, a iz nje se, rekao je Tomić, više ne čuje srpska riječ.

"Onaj koji je srušio tvoju bistu on je zlotvor, on je dodatno podgrejao strah svih nas koji smo te poštovali da nam ovde osptanka nema i zato danas nas svega četvoro staraca iz Gornjeg Sela plačemo, ali se i radujemo", rekao je on i dodao da je Vučković od danas ponosan što se postavljanjem biste ponovo vratio u rodno selo.

Predsjednik Društva novinara Kosova i Metohije Budimir Ničić je u kraćem obraćanju istakao da je Vučković ispisao stranice novinarstva i pjesništva.

"Obnova spomen-biste Lazara Vučkovića je deo potrebe da se neguje sećanje i da se ne dozvoli onima koji ruše i prisvajaju tuđe da time mogu otrgnuti nečiji život, rad i delo", naveo je Ničić.

Živojin Rakočević je u ime Društva književnika sa Kosova i Metohije izjavio da je današnje podizanje spomenika Lazaru Vučkoviću potvrda trajanja i istrajavanja i da oni koji su umislili da će rušenjem spomenika protjerati Vučkovića sa Kosmeta žive u zabludi.

Povodom obilježavanja 55 godina od smrti pjesnika i novinara Lazara Vučkovića urađene su dvije biste.

Jedna je postavljena u dvorištu Doma kulture Gračanica, a druga danas u njegovom rodnom mjestu u Gornjem Selu, udaljenom od Prizrena oko 40 kilometara.

Bista je rad akademika Svetislava Arsića Basare i postavljena je 1969. godine, a oskrnavljena je i odnesena iz Gornjeg Sela na drugi dan Božića 2014. godine.

Podizanje biste podržali su Dom kulture Gračanica, Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i opština Gračanica.