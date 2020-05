Popularni "Golum" prikupio 320.000 evra čitajući Hobita

LONDON - Glumac Endi Serkis, najpoznatiji po ulozi Goluma u filmovima "Gospodar prstenova" i "Hobit", prikupio je više od 320.000 evra u humanitarne svrhe čitajući javno na internetu "Hobita", roman Dž. R. R. Tolkina.

Serkisu je bilo potrebno nešto manje od 11 sati da pročita Tolkinov roman, a više od 650.000 ljudi slušalo ga je i gledalo preko interneta širom svijeta, prenosi Skaj njuz.

On je počeo da čita roman u 10 sati ujutru u petak, a završio je malo prije 21 čas.

Za to vrijeme, napravio je samo nekoliko pauza od po dva minuta, uključujući pauzu tokom koje je odao poštu povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, 9. maja.

Cilj poduhvata "Hobbitathon" je da se ljudi zabave i oraspolože tokom pandemije korona virusa.

Prikupljen novac podijeliće "NHS Charities Together" and "Best Beginnings", organizacije koje rade na pružanju podrške bebama, trudnicama i novim roditeljima kako bi se smanjila nejednakost.