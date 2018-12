Prava poslastica za ljubitelje Šekspirovih djela

​Second Folio, odnosno druga edicija prvog izdanja kolekcionarskog skupa Šekspirovih djela, kreirana na osnovu ispravljene kopije First Folio iz 1623.godine, lektorisana od strane Džona Hemiga i Henrija Kondela, našla se na prodaju, po cijeni od nevjerovatnih 356.458 dolara.

Činjenica je da ova šestocifrena suma djeluje nevjerovatno, ali samo hiljadu primjeraka originalnog izdanja je objavljeno i podjeljeno sa pet izdvačkih kuća, a svaka od njih ima prava na jedno ili više djela.

Ono što je posebno interesantno jeste činjenica da je ovo edicija za koju je Vilijam Prajn tvrdio da je ištampana na najboljem papiru.

Ovaj primjerak jedan je od onih koji su ištampani za Roberta Alota. Ljubitelji Šekspira će takođe biti oduševljeni činjenicom da ova knjiga sadrži i "An Epitaph on the admirable Dramaticke Poet, W. Shakespeare" Džona Miltona, štampan na Effigies listu.

Sigurni smo da ljubitelji književnosti znaju da je ova knjiga čisto zlato. Ovjenčana istorijom i nasljeđem, ova edicija ima navlaku crvene boje sa sredine devetnaestog vijeka, dok su njene stranice dekorisane zlatnim ramovima.

Gravirani portret Viljema Šekspira koji je uradio Martin Droešout može se vidjeti na naslovnoj strani. S obzirom da ova kopija ima istoriju koja potiče iz sedamnaestog vijeka, ona ima nekoliko mana, ali one samo doprinose njenom rustičnom šarmu.