Pred čitaocima neobjavljena Selindžerova djela

Met Selindžer, sin J.D. Selindžera, autora kultnog "Lovca u žitu", napokon je potvrdio da je njegov otac iza sebe ostavio poveći opus koji dosad nije bio objavljen te da radi na tome da taj materijal što prije predstavi javnosti.

Glumac i producent odluku je saopštio u intervjuu za "The Guardian", navodeći kako s očevom udovicom Kolin O'Nil, s kojom je naslijedio autorska prava, radi što brže može da bi neobjavljeni materijal napokon priredili za izdavanje.

J.D. Selindžer umro je 2010. godine, a iza sebe je ostavio malen opus, jer je 1965. odlučio da više neće objavljivati. Do smrti je živio povučeno u selu Korniš, u Nju Hempširu. Sve to vrijeme pretpostavljalo se da ipak piše, a njegov sin sada je to napokon potvrdio.

"Selindžer nikada nije prestao pisati, a uskoro će većina onoga što je stvorio daleko od pogleda javnosti biti objavljena", najavio je Met Selindžer i dodao da je njegov otac bio prepun ideja i zamisli.

"Vozio bi auto i odjednom bi se zaustavio kako bi nešto zapisao i nasmijao se. Ponekad bi mi tu bilješku pročitao, ponekad ne, a pored svake stolice je držao bilježnicu", prisjetio se Met u intervjuu, dodajući kako je njegov otac u jednom trenutku odlučio da je za njegovo pisanje bolje da se kloni ljudi, posebno onih koji i sami pišu.

Istakao je da slavni autor "Lovca u žitu" nije želio učestvovati u igrama i nadmetanjima sa drugim piscima, već da je želio biti sam sa svojim mislima.

Svoje najpoznatije djelo, roman "Lovac u žitu", objavio je 1951, a posljednje što mu je izašlo bila je priča "Hapworth 16, 1924" 1965. godine. Glasine o objaviljivanju njegovih neviđenih radova pojavile su se i 2013, ali ih je Met odbacio. Na materijalu koji namjerava objaviti s Kolin radi posljednjih osam godina.