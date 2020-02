Predstavljen roman "Kako je sunce progutalo oblake"

GRADIŠKA - Roman "Kako je sunce progutalo oblake" čiji je autor gradiški književnik Rado Dimitrijević, predstavljen je večeras u Kulturnom centru u Gradišci.

Dimitrijević je rekao da je roman, nakon četiri godine koliko je radio na njemu, izašao iz štampe 27. januara na praznik Svetog Save koji predstavlja simbol pismenosti, kulture i vjere srpskog naroda.

On je istakao da ovaj roman ima posebnu simboliku i težinu jer predstavlja i krunu njegovog tridesetogodišnjeg profesionalnog književnog rada.

Dimitrijević je naglasio da je njegov novi roman životna priča o jednoj porodici i sudbini jednog dječaka, te da ga svi pitaju da li je autobiografski.

"U svakoj knjizi i romanu ima autobiografskog, ali nema dobre knjige bez istine. Ovaj roman je priča o životu i potrazi za najvećim ljudskim blagom, a to je ljubav. Čovjek prvo mora da nađe ljubavi u sebi, a ako je ima onda će je pronaći i u drugima", zaključio je Dimitrijević.

Recenzent knjige Ranko Pavlović istakao je da Dimitrijević, bilo da piše knjigu ili organizuje književnu manifestaciju, uvijek iznenadi pristupom i originalnošću onoga što želi da predstavi.

"Sam naslov ovog romana pomalo zbuni čitaoca, jer obično oblaci progutaju sunce, a ne sunce oblake. Govori o pomalo oblačnom vremenu, ali činjenica da je sunce progutalo oblake najavljuje vedrinu i neko novo bolje i ljepše doba", naveo je Pavlović.

On je rekao da čitoci Dimitrijevićev roman doživljavaju kao njegovo autobiografsko djelo, koje prati svog junaka od njegove treće godine života do završetka srednje škole, ali da je on i jedna društvena hronika o životu u periodu druge polovine 20. vijeka u Banjaluci i dijelom u Gradišci.

Osim autora i Pavlovića, o knjizi je govorio i recenzent Ranko Preradović.