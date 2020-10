Predstavljen roman "Yugoslav" na "Bookstanu"

SARAJEVO - Beograđanka Ana Vučković predstavila je roman "Yugoslav" u četvrtak uveče na petom izdanju sarajevskog književnog festivala "Bookstan".

Roman je objavljen prošle godine u izdanju "Partizanske knjige" iz Kikinde i govori o zajedničkom vremenu koje je junakinja knjige provela s ocem, istovremeno dajući sliku vremena socijalizma. Vučkovićeva je kazala da je roman istovremeno meditativan, psihološki, angažovan i ličan.

Ljubitelji književne umjetnosti u sarajevskom kinu "Meeting Point" imali su priliku da čuju nešto više o vremenu provedenom u ubijenoj Jugoslaviji.

"Mnogi su me pitali da li se moj tata, kome je posvećena knjiga, zvao Jugoslav. Ali ne, on je bio Radomir. Ime Jugoslav mi je bilo zanimljivo iz nekoliko razloga. Jedan od njih je taj što asocira na odrednicu narodnosti, a većina nas jednom smo bili Jugoslavi, u onim crvenim ili kasnije u sivim pasošima. Sa druge strane, to je lično ime koje se gotovo više i ne daje", kazala je Vučkovićeva u ranijem razgovoru povodom ove knjige za "Nezavisne".