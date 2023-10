Predstavljena izdanja "Prosvjete" iz Kozarske Dubice

BEOGRAD - Srpsko prosvjetno i kulturno društvo (SPKD) "Prosvjeta" iz Kozarske Dubice predstavila se na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu sa tri izdanja, među kojima je zbornik "Kad prošlost progovori: Kozara 80 godina kasnije" kojim istoriografi daju novi pogled na bitku na Kozari i razbijaju "komunističke istine" o ulozi četnika u tom stradanju srpskog naroda.

Istoričar Veljko Đurić Mišina rekao je da se ovim zbornikom razbija lažni mit da su četnici sa Nijemcima i ustašama učestvovali u bici na Kozari, ali i dokumentovano govori o saradnji komunista i ustaša.

On je rekao da zbornik osvjetljava i okolnosti pod kojim je ubijen čuvani partizanski komandant Mladen Stojanović, kao i ko je i zbog čega imao interes da bude ubijen.

Istoričar Nemanja Dević je rekao da ga je istraživanje sporazuma koje su ratnih četrdeset potpisali četnici sa ustašama, dovelo do saznanja da su ih četnici potpisivali samo kako bi pravoslavnom stanovništvu obezbijedili normalan život.

"Ovo nije bila nikakva kolaboracija, nego želja da se sačuva srpski narod", istakao je Dević.

Jedan od autora Radenko Vujasin je rekao da je namjera bila da se dođe do istine o Kozari, a on se u istraživanju fokusirao na područje Bosanske Krajine i došao do otkrića da je u sredinama gdje je djelovala Kraljeva vojska u otadžbini srpski živalj sačuvan u ratu, ali su doživjeli progon u miru.

SPKD "Prosvjeta" Kozarska Dubica predstavila je i monografiju "Hodočašće Trojeručice" autora Zorana M. Kosa i Ranka Preradovića o prvom iznošenju Trojeručice iz manastira Hilandar u Solun nakon šest vijekova.

Profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči Mirko Sajlović naglasio je da su autori opis tog istorijskog događaja iz 1993. godine donijeli iz svog unutrašnjeg doživljaja, što je čini posebnom.

"Ovo je lični doživljaj Hilandara, vjersko nadahnuće, ljubav prema Bogu i otečastvu. Hilandar i danas odiše Svetosavljem, a otuda i svetosavsko nadahnuće autora", dodao je Sajlović, navodi "Srna".

U okviru predstavljanja novih izdanja "Prosvjete" promovisana je i zbirka pjesama "Jabuka slobode" sveštenika Branka Repaje, za koju je profesor Bojana Vučen rekla da je zbirka o ljubavi, te da stihovi razotkrivaju da autor on nije samo pjesnik, nego sveštenoslužitelj.

"Iz stihova njegovih pjesama spoznajemo koliku je srpski narod imao slobodu i koliko je uspio da se za slobodu izbori", rekla je Vučenova.

