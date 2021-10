Predstavljena knjiga hirurga Slavka Ždrala

​ISTOČNO SARAJEVO - Knjiga "Borba moja za živote drugih", čuvenog hirurga iz Istočnog Sarajeva Slavka Ždrala, u kojoj je opisana uloga medicinskih radnika u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu i stvaranju Republike Srpske, predstavljena je večeras u Istočnom Sarajevu.

Ždrale je novinarima rekao da je knjigom, koju je pripremao skoro tri godine, želio da od zaborava sačuva borbu medicinskog osoblja koje je u proteklom ratu nesebično pružalo pomoć bolesnim i ranjenim.

"Mi smo pomagali onima koji su bili u prvom ešalonu i zato smatram da su zdravstveni radnici činili drugi ešalon i jedan od stubova odbrane Republike Srpske. Učešće medicinskog osoblja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu je karekteristično jer oni nisu mobilisani, već su dobrovoljno krenuli i učinili što su učinili zbog svoje humanosti, etike i patriotizma", istakao je Ždrale.

Ždrale naglašava da je učinak srpskih ljekara na sarajevskom području priznat u cijelom svijetu i objavljen u ozbiljnim svjetskim časopisima.

"Zbog toga sam želio da kažem da to nije radio pojedinac, već organizovani ljudi koji se zovu zdravstveni radnici. Ovom knjigom želim da ukažem na te ljude i tim koji sam vodio. Želim da se zna za sve te ljude, bez obzira koju su ulogu imali", ispričao je doktor Ždrale.

Prema njegovim riječima, onog trenutka kada je na području Sarajeva počeo rat više od 100.000 ljudi je ostalo bez ikakve zdravstvene zaštite, a srpske snage na terenu nisu imale nijednu ozbiljniju bolnicu.

"U tom haosu zdravstveni radnici su stvorili sve to. Imali smo nekoliko bolnica na ovom području. To je jedan ogroman i nemjerljiv doprinos, a to znamo mi i oni koje smo spasili", istakao je Ždrale.

Ždrale navodi da je u knjizi posebno opisao egzodus sarajevskih Srba, što mu je, kako je naveo, najteže palo.

Recenzent knjige Marko Vuković smatra da je Ždralova knjiga došla u pravo vrijeme, jer je proteklo dovoljno vremena da se ratne strasti stišaju, pa je u njoj iznesena čista istina bez imalo naboja i bez ikakvih pretjerivanja.

"U ratu je svakome teško, a ljekarima, posebno hirurzima, možda i najteže. Medicina u ratu je hirurgija. Preturili smo mi ti preko leđa, pa smo to osjetili. Bilo je to vrijeme - možeš ili ne možeš, a ko nije mogao, otišao je. Tako je to u svakom ratu", kaže Vuković, hirurg u penziji.

O knjizi su još govorili i pravnik i sociolog Jovo Kosmajac, novinar Miroslav Janković, a pročitana je i pisana poruka nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, te ljudi kojima je doktor Ždrale spasio život.

Promociji knjige, koja je održana u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, prisustvovali su, između ostalih, gradonačelnik Istočnog Sarajeva LJubiša Ćosić, načelnici opština Istočna Ilidža Marinko Božović, Trnovo Dragomir Gagović, te Sokoca Milovan Bjelica.