ZVORNIK - U zvorničkom Domu omladine večeras je predstavljena zbirka pjesama "Korak do sna", autora Milade Tandarić Kapetanović sa Pala.

Izdavači knjige su zvornička izdavačka kuća "ASoglas" i Klub pisaca "Vukovo pero" iz Loznice.

Kapetanovićeva je rekla da su pjesme, kojih u ovoj knjizi ima pedesetak, nastale kao izraz želje za dostizanje mogućeg i traganja za neostvarenim snom u otuđenoj stvarnosti.

"Za ostvarenje mogućeg gubi se odlučujući korak, ali nada ostaje u predsoblju sna, čekajući odlučujući korak da stih postane stvarnost", istakla je ona.

Recenzent knjige LJutomir Rundić Romanijski rekao je da autor ove zbirke pjesama piše o ljubavi, te da je teško dokučiti njenu misao dok čitalac ne pročita sve što je spakovala između korica.

"Mislim da će svaki čitalac tek poslije pročitane knjige doći do toga koji je to korak koji autoru knjige nedostaje do sna", rekao je Rundić i zapitao da li je to ljubav koju Kapetanovićeva provlači kroz cijelu knjigu ili je njena namjera da čitalac samo dođe do zaključka.

"U svakom slučaju, Kapetanovićeva se ovom knjigom dokazala i pokazala da je već formiran i zreo pjesnik koji u pripremi već ima osamdesetak novih pjesama", rekao je Rundić, koji je i književnik i pilot u penziji.

Recenzent Svjetlana Samardžija napisala je da u vremenu kada sve prošlo blijedi, a prave vrijednosti gube svoj značaj, autor vraća nadu da je možda moguće jednog dana ponovo ljubav staviti kao pokretač svega.

Urednik i izdavač knjige Dejan Spasojević smatra da je zbirka pjesama "Korak do sna" spoj autobiografskog i emotivnog, što nije lako pisati.

"Iznijeti pred publiku sve ono što čovjeka tišti, znači autorovo autobiografsko kazivanje i preživljavanje svakog stiha kao isječka iz stvarnog života", rekao je Spasojević.

On je izrazio zadovoljstvo što je knjiga napokon predstavljena publici jer, iako je izašla iz štampe prije više od jedne godine, zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona nije ranije predstavljena.