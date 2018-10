Predstavljena zbirka pjesama gimnazijalca Vojislava Durmanovića

U izdanju SPKD "Prosvjeta" iz Tuzle na štandu Republike Srpske danas je predstavljena zbirka poezije "Pogledi s mosta" Vojislava Durmanovića, učenika prvog razreda gimnazije "Filip Višnjić" u Bijeljini.

"Pogledi s mosta" Durmanovićeva je prva knjiga poezije, sastavljena od pjesama napisanih u osnovnoj školi u protekle dvije godine.

Predsjednica tuzlanske SPKD "Prosvjeta" i profesor srpskog jezika u bijeljinskoj Osnovnoj školi "Sveti Sava" Mirjana Lazarević istakla je da je Durmanović u posljednje tri-četiri godine dobio pedesetak književnih priznanja i nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima.

"Najvažnije su prva nagrada `Šantićevog festivala djece pjesnika` u Mostaru, Gran-pri `Markovdanskih susreta dece i pesnika` u Bačkoj Palanci, prva nagrada na konkursu `Svetosavlje i naše doba` u Novom Sadu", navela je Lazarevićeva, koja je i mentor maldog pjesnika.

Ona je pomenula da je Durmanović osvojio i druge nagrade Društva Sveti Sava u Beogradu i na Festivalu `Maternja Melodija`, kao i više drugih i trećih nagrada na konkursima Dečijeg kulturnog centra Beograd, te treću na "Višnjićevim danima" u Bijeljini.

Ona je navela da su Durmanovićeve pjesme objavljivane u više književnih časopisa i zbornika - "Neven", "Zvezdani kolodvor", zbornicima "LJubav i muzika", "DŽejms DŽojs na Mediteranu", kao i na engleskom jeziku u dva zbornika poezije štampana u Briselu.

Recenzent Senahid Nezirović rekao je da je Durmanović pjesničko osvježenje i novi glas, naglašavajući da plijeni njegova pozitivna energija u stihovima.

"Od prvog poetskog naslova `Ovaj svijet` i prvog stiha `Trenutak rođenja i lice tvoje majke`, koje ostavljaju snažan utisak na čitaoca, do završnih u kojima glorifikuje sakralno - `Razgovor sa Svetim Savom` i posljednju posvećenu Isusu Hristu - nailazimo na zavidnu emocionalnost, lišenu početničkog, koja oduzima dah i zahtijeva predah", kaže Nezirović.

Autor ističe da kao pjesnik teži stalnoj borbi protiv nepoetičnosti, grubosti, zlobe, kiča, primitivizma i samoće, dok riječima slika i gradi nove svjetove i dimenzije svog vremena, povezujući duše i prostore kroz izgradnju novih literarnih mostova.

"To su mostovi između ljudi i prijatelja, između zaljubljenih i posvađanih, između različitih naroda, planeta i svjetova, između prošlosti i sadašnjosti, sadašnjosti i budućnosti. Čitav ljudski život je most, most koji vodi preko provalije, most preko koga se žuri, ali se nekada, samo na tren zastane i pogleda pejzaž. Ova zbirka predstavlja upravo to - pejzaž, sliku, pogled uhvaćen jednim osvrtom sa životnog mosta", objašnjava Durmanović.