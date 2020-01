Preminula američka spisateljica Elizabet Vurtcel

Američka spisateljica Elizabet Vurtcel, autor knjige "Prozac nacija" o svojoj borbi s depresijom, umrla je u utorak u 52. godini od raka, objavio je New York Times.

List je obavijestio njezin prijatelj, David Samuels, ali njezina izdavačka kuća to još nije potvrdila.

Vurtcel je 2015. objavila da je oboljela od raka dojke i često je pisala o tome kako joj se bolest razvija i kako se liječi, posebno na Twitteru.

Diplomirala je na Harvardu i Jajlu, bila je novinarka, kritičarka i spisateljica.

Postala je slavna nakon objave knjige "Prozac nacija" 1994., autobiografskog djela o depresiji s kojom se borila od djetinjstva.

Po knjizi je Erik Skjoldbjaerg 2001. snimio film s američkom glumicom Kristinom Riči u glavnoj ulozi.

Vurtcel je kazala da je uz pomoć lijekova uspjela ublažiti posljedice depresije.

"Uvijek ću se boriti, na ovaj ili onaj način, protiv depresije", kazala je 2009. u razgovoru za njujorški univerzitet.

Vurtcel je objavila i knjigu "More, Now, Again" (2002.) o svojoj zavisnosti o drogama i nekoliko boravaka na liječenju te "Bitch" (1998.), niz eseja o slavnim ženama.

