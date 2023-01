Preminuo Čarls Simić

Američki pjesnik srpskog porijekla Čarls Simić preminuo je u 85. godini.

Vijest o smrti Simića objavljena je na društvenim mrežama, ali ne i okolnosti pod kojima je umro, prenosi Telegraf.

Rođen je u Beogradu 1938. godine. Bio je jedan od najznačajnijih savremenih svjetskih pjesnika i esejista.

Dobio je niz velikih književnih nagrada, među kojima su i Pulicerova nagrada, Nagrada "Edgar Alan Po", Nagrada Američke akademije, Međunarodna Grifinova nagrada za poeziju, Nagrada "Valas Stivens", Nagrada Poeta Laureatus Kongresne biblioteke u Vašingtonu, Medalja "Robert Frost" za životno djelo u poeziji, Nagrada Vilček za umjetnost i humanistiku, Nagrada "Zbignjev Herbert" i Zlatni vijenac Struških večeri poezije.

Živio je i pisao u Stafordu, Nju Hempšir.

We mourn the death of Charles Simic (1938–2023), who since 1999 wrote 175 essays and poems for The New York Review, on subjects ranging from Saul Steinberg to the Fourth of July to gun violence to Buster Keaton. https://t.co/uR7PCUTF5V pic.twitter.com/zomjn1wCUn