Preminuo italijanski pisac Andrea Kamiljeri

Italijanski pisac poznat po detektivskim romanima Andrea Kamiljeri, preminuo je u 93. godini.

Kamiljeri je jutros preminuo u bolnici Santo Spirito u Rimu.

U saopštenju bolnice navodi se kako je njegovo zdravstveno stanje bilo izrazito kritično i da se konstantno pogoršavalo u proteklih nekoliko dana.

Njegove knjige objavljene su u 31 milion primjeraka, a naročito je bio poznat po detektivskim romanima. Štaviše, njegova djela bila su inspiracija za televizijsku seriju "Inspektor Montalbano" iz 1990-tih godina.

Kamiljeri je rođen 6. septembra 1925. na Siciliji.

Andrea Camilleri, who created the wildly popular Montalbano detective series set in his native Sicily, dies at age 93. @fdemilio https://t.co/QfwT0kv9rF