Prepuna dvorana NUB RS: Veliko interesovanje za promociju knjige Steve Grabovca

BANJALUKA - Promocija romana "Poslije zabave" književnika Steve Grabovca, a u izdanju banjalučkog "Imprimatura" održana je večeras u prepunom Izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biliboteke Republike Srpske (NUB RS).

Promocija je održana povodom priznanja koje je Grabovac nedavno dobio, NIN-ove nagrade za najbolji objavljeni roman u 2023. godini.

"Najčešće me pitaju kakve su emocije i impresije, još se sve sliježe. Nisam očekivao i nisam bio siguran kad su me zvali, pomislio sam da me zovu iz tehničkih razloga. Ne pišu se knjige zbog nekih nagrada i očekivanja, ja sam tamo otišao rasterećen. Prva stvar koja mi je pala na pamet je da su na tom mjestu prije mene bili Meša Selimović, Danilo Kiš, mnoštvo autora. Mnogo mi je trebalo da procesuiram da sam u društvu tuh ljudi, ta spoznaja je bilo nešto što me baš omlatilo i jedini pravi osjećaji koje imam", rekao je Stevo Grabovac.

Pored autora, na promociji su govorili izdavač Boris Maksimović i književnica Tanja Stupar Trifunović.

"Svi smo puni emocija i nadam se da će svo veče biti u tom tonu. Želim da čestitam Stevi na odličnom romanu i nagradi, ovo je veliki praznik za sve nas i proslava književnosti. Drago mi je što ste večeras tu i što pokazujete da vam je književnost itekako važna", rekla je Tanja Stupar Trifunović.

Grabovac je rođen u Slavonskom Brodu, a živi i radi u Banjaluci. Objavio je zbirku pjesama "Stanica nepostojećih vozova", a njegov prvi roman "Mulat albino komarac" (2019. godina) bio je u najužem izboru za NIN-ovu nagradu.

"Još sa Stevinom prvom knjigom sam se osjećao kao da me udario grom. Stil je jako lijep, zanimljiva tema, knjiga koja te rastavi na sastavne dijelove. Ovaj roman je sve to, samo još više iako nisam vjerovao da je to moguće. Ovo su knjige koje su u stanju da pokreću velike promjene", rekao je Boris Maksimović.

"I u ovom romanu ('Poslije zabave') čitalac će prepoznati sve ono što Stevu Grabovca čini jedinstvenim regionalnim piscem - jednostavni, a veliki lirizam, beskrajno srce, misaona širina da se svaka stvar osvijetli prije no što se osudi, nesposobnost da se čovjek zarobi u malodušnost i uskogrudost ratnih i postratnih narativa. Stevo Grabovac je još jednom uspio izgovoriti sve naše tuge, misaone ćorsokake, ljubavi i usamljenosti, s onakvom iskrenošću i nepretencioznošću, s onakvom lakoćom izraza koju je lakše negoli objasniti", navedeno je iz izdavačke kuće "Imprimatur" koja je objavila roman "Poslije zabave.

