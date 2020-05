Priznanje za knjigu "Mašta, taština i ništa"

BANJALUKA - Dobitnik godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za ovu godinu je, jednoglasnom odlukom žirija, Tihomir Levajac za knjigu "Mašta, taština i ništa" u izdanju banjalučkog "Art printa".

Odluku o nagradi donio je žiri koji su činili Mirko Vuković, predsjednik, i Zoran Kostić i Danijel Dojčinović, članovi.

Mirko Vuković obrazlažući nagradu u književnom duhu, navodi da je, već izdvajajući rukopis prvog Levajčevog romana "Za sunčevim krugom", veliko ime i sinonim originalnosti u savremenoj srpskoj literaturi Milorad Pavić na uredničkom kolegijumu beogradske "Prosvete" naglasio da "ovaj čovek ima svoju, originalnu rečenicu", ono, dakle, za čime svi pisci tragaju, a što množina nikada i ne pronađe.

"Tihomir Levajac nas romanom 'Mašta, taština i ništa' provodi kroz jedan literarno zamamni autognozijski lavirint, iz čijeg središta mizanscenski prigušeno dopire onirična rika mitskog polu-polu stvorenja. Zaziv onostranog. Zov naše raspolućenosti. Jauk naše fatumske dualnosti. Inicijalna ljubavna priča između misteriozne čitateljke i PiSca u poodmakloj dobi 'kada su godine starile brže nego obično, pa se činilo da više nije vršnjak sa njima' povod je samo da se dosegne ona 'stvarnost koja je uvek negde iza'", naveo je Vuković.

Ispisujući svoj roman, navodi dalje Vuković, Tihomir Levajac je sa bezmalo mađioničarskom umješnošću uspio da, apstrahujući ličnosti, ambijente, događaje i situacije, stvori nevjerovatno uvjerljivu, živu i opipljivu iluziju stvarnosti.

"To će reći da je njegov lavirint istodobno i naš lični lavirint te da je on ono lično uspio da 'vozdigne' na nivo univerzalnog - kako se to, obično i prečesto, kazuje", zapisao je Vuković.

Jedan od recenzenata Levajčeve knjige Goran Dakić naveo je da Levajac jednostavno ne želi da ostari. Ne padaju mu takve stvari na pamet.

"Ako mi ne vjerujete, pročitajte roman 'Mašta, taština i ništa' i da vas Bog vidi. I mene i vas. S Levajcem je već razgovarao. Gotovo kumovski", zapisao je Dakić.

Drugi recenzent Ranko Preradović Deda kaže da se Levajac u poodmakloj životnoj dobi iskazuje načinom koji nije dosta prokazan u, kako ističe, našim smutnim književnim novotarijama.