Prodat prvi strip u kom se pojavio Betmen, cijena vrtoglava

Prvi primjerak u kome se pojavio Betmen postao je najskuplji strip sa Mračnim vitezom koji je ikada prodat.

Njegova cijena bila je 1,5 miliona dolara, a pre toga, najveća cijena koju je primjerak "Detective Comics" broj 27. iz 1939. godine dostigao bila je 1.075.000 dolara.

Strip nije neotvoren, ali je u vrlo dobrom stanju. Ovo je jedan od sedam primjeraka u cijelom svijetu.

"Nisam iznenađen cijenom. Ipak je ovo jedna od najboljih kopija koje ćete ikada vidjeti i to jednog od najvažnijih stripova ikada" rekao je Beri Sandoval, potpredsjednik "Heritage Auctions".

Iako je ovo najskuplji strip koji je ova aukcijska kuća prodala, rekord i dalje drži "Action Comics No 1", u kome je predstavljeno prvo pojavljivanje Supermena. Strip je prodat 2014. godine za 3.2 miliona, prenosi "Headliner".

