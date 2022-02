Projekat "Insta Novels": Čitajte klasičnu literaturu preko Insta storija

Svi znamo šta možemo da vidimo na Instagram storijima i manje-više taj repertoar se vrti ukrug. Kučići, palme, hrana, kokteli, karaoke večeri, prijatelji, zabave - sve je to dio svakodnevnih storija na Instagramu.

Međutim, Instagram kao platforma ima puno više toga da ponudi, a ponekad se pretvori i u sjajno oruđe za sticanje znanja.

The New York Public Library je pokrenula projekat "Insta Novels", koji je doživio dodatnu popularnost i vizuelnu transformaciju, pretvarajući Insta storije u sjajan sistem otvorenog pristupa književnosti, koja postaje dostupna svima i ujedno je prelijepo vizuelno-literarno iskustvo. Posvetili su se uploadovanju cijelih knjiga klasične literature na storije, ne bi li dali priliku čitaocima i pratiocima da imaju dobar naslov pri ruci gdje god da se nađu. Dok jedni smatraju da su internet, tehnologija i društvene mreže u tandemu ubili knjigu i čitanje i da su zakleti neprijatelji institucija kao što su biblioteke, The New York Public Library se ne slaže i dokazuje sasvim suprotno.

Umjesto protivljenja, pronašli su način da nastave da šire svoju misiju samo prilagođeno potrebama savremenog čovjeka i da, kako sami kažu, hakuju Instagram storije u ime klasične književnosti, jer nije bitno gdje ljudi čitaju, bitno je da to čine.

Kako je njihova misija da pisanu riječ približe što većem broju ljudi, okrenuti se Instagramu, koji ima preko 400 miliona aktivnih korisnika dnevno, je i više nego dobro rješenje. U highlights dijelu NYPL profila mogu se pronaći sve knjige koje su Insta digitalizovali, među kojima su zasad "Alisa u zemlji čuda", Poov "Gavran" , Kafkina "Metamorfoza", Dikensova "Božićna priča", Gilmanin "Žuti tapet".

Iz njujorške biblioteke su se postarali da svaki stori bude čitljiv maksimalno, kako u pogledu veličine tako i količine teksta, fonta (odabrali su Georgia font, na koji su svi navikli kada su knjige u pitanju) i pozadine u toploj krem nijansi da bi više prijala očima.

Ono što je zanimljivo jeste da su uspjeli da razumiju i iskoriste jedinstvene prednosti platforme, a svaki roman prate adekvatni vizuali i animacije, koje čitanje čini zabavnim, kreativnim i dinamičnim.

Iako nisu bili sigurni u efikasnost ovog sistema, iz NYPL su pustili da prođe malo vremena nakon lansiranja projekta i sada kada je došlo vrijeme za sabiranje ispostavlja se da se broj čitalaca stori romana broji u stotinama hiljada, a da je prema prošlomjesečnom izvještaju ukupan broj pratilaca porastao za 75 odsto. Dakle, nije da ljudi ne žele da čitaju, samo treba razumjeti kako se to radi danas, a očigledno i u budućnosti. Ono što ostaje kao problem s kojim su se susreli jeste da Instagram nije baš mjesto za čitanje dugih romana, i da je sve što je uploadovano dosad bilo u formi kratkog romana ili kratkih priča, ali je sasvim jasno da su napravili korak u dobrom smjeru i da je ovo tek početak korištenja platforme u sasvim novi svrhe. A i uliva nadu da će možda i još neke institucije krenuti ovim putem i da ćemo na Instagramu sve češće videti i zanimljiv i koristan i kreativan sadržaj.