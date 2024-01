Projekat "Zemljopisi": Otvoren konkurs za putopise i foto dnevnike iz Češke

BIJELJINA - Prvi alternativni kulturni događaj pod nazivom "Zemljopisi: Mjesto koje ne postoji" održan je krajem decembra u Bijeljini, a ovaj projekat se sada nastavlja i online, na Facebook i Instagram stranicama @zemljopisi.

Projekat "Zemljopisi" za cilj ima promociju savremene umjetnosti i kulture iz zemalja cijelog svijeta.

"'Zemljopisi' su zamišljeni kao putovanje u mjestu - svakog mjeseca upoznajemo savremenu umjetnost i kulturu jedne zemlje uz pregled savremene književnosti, muzike i filma i niz online aktivnosti", navedeno je u saopštenju organizatora.

Kako je dalje pojašnjeno, mjesec januar je posvećen Češkoj, te organizatori pozivaju zainteresovane da pošalju putopise - prozu ili poeziju, ali i foto dnevnike tokom putovanja po Češkoj Republici.

"Koliko puta se desilo da nakon putovanja fotografije pokažemo porodici i prijateljima, a one potom postanu suvišna memorija u telefonima ili odu u zaborav u eksternim hard diskovima? Koliko puta se desilo da prepričavamo anegdote sa putovanja, trudimo se da zapamtimo neke riječi i nazive predjela, a oni samo iščile nakon nekoliko dana pri povratku? Evo prilike da zapišete svoj možda prvi putopis u životu ili da konačno sredite album fotografija iz Češke", navedeno je u saopštenju.

"Možete poslati autorske fotografije i putopise na našim jezicima bez obzira kada ste posjetili ovu državu i koliko dugo ste se zadržali. Posebno će se razmatrati kreativni prozni i poetski radovi, kao i inspirativni radovi svih koji nikada do sada nisu imali priliku da putuju u Češku. Svoje radove šaljite na [email protected] do 24. januara. Primljeni putopisi i foto dnevnici biće objavljeni na sajtu 'Zemljopisa' do kraja januara", pojasnili su organizatori uz napomenu da ako zainteresovani imaju dodatnih pitanja mogu pisati na [email protected] ili poslati poruku na Facebook i Instagram projekta @zemljopis.

Projekat "Zemljopisi" nastao je 2023. godine zajedničkom inicijativom grupe prijatelja i prijateljica kao želja za finim filtriranjem informacija, ali i kao odgovor na nedostatak raznolikosti kulturnog sadržaja.

Projekat podržava Lokalna fondacija Bijeljina, a uskoro će biti pokrenut i sajt.

