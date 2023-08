Promocija knjige Dragana Vučinića, Trebinjca sa njemačkom adresom

TREBINJE - U Galeriji Muzeja Hercegovine promovisana je knjiga "Prsten boga vjetrova Eola", autora Trebinjca koji živi i radi u Njemačkoj Dragana Vučinića.

Napominjući da je sretan što se ova promocija odvijala upravo u zgradi muzeja, koja je nekada bila njegova škola, Vučinić za sebe kaže da razmišlja o metafizičkim dimenzijama, fizičkoj realnosti, stvarima i pojavama, gdje mu je potrebna samoća i ćutanje da bi došao do spoznaje.

"Da li je to filozofija? Mislim da jeste. Ja sam jedan od onih ljudi koji sam zahvalan filozofiji. Filozofija je meni pomogla da se oslobodim nervoze, da imam više smirenosti i jednostavno za mene je filozofija postala jedna velika ljubav. Ja sam svakodnevno u tim razmišljanjima i bez tih razmišljanja ne mogu, kao ni bez pisanja", rekao je Vučinić.

O knjizi "Prsten boga vjetrova Eola" Vučinić kaže da je to jedna velika ontološka zagonetka i da je najbolje da svaki čovjek dođe do određenih spoznaja, a ne da mu autor kaže da je to tako.

Na promociji knjige govorio je helenista i putopisac Slobodan Stajić iz Sarajeva, a putem video-linka obratio se prof. dr Velimir Abramović iz Beograda.

Moderator je bio Elis Bektaš, a muzička pratnja na klaviru Marko i Lara Vučinić iz Njemačke.

Dragan Vučinić je rođen u Trebinju 1960. godine, gdje od rane mladosti počinje da istražuje grčku umjetnost, s ljubavlju prema kamenu, koju je naslijedio od djeda Lazara, a budući da je opčinjen grčko-rimskim mozaicima na Kipru, počeo se baviti izradom mozaika od prirodnog kamena.

Za vrijeme Jugoslavije nekoliko puta je objavljivao pjesme u "Književnim novinama" u Beogradu, da bi prije pet godina u izdanju "BoD" u Njemačkoj objavio i prvu knjigu "Pery Physeos", a nakon nje i ovu, drugu po redu.