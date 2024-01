Promocija novog izdanja najstarijeg naučnog časopisa u BiH 1. februara

SARAJEVO – Promocija Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sveska za arheologiju br. 55 (2023) biće upriličena prvog februara u čitaonici Zemaljskog muzeja, sa početkom u 12 časova. Promotori ovog izdanja su Mario Gavranović, Nikola Vukosavljević i Aleksandar Jašarević.

Kako saopštavaju iz Zemaljskog muzeja, Glasnik je najstariji naučni časopis u Bosni i Hercegovini, čiji je prvi broj (sveska za tromjesečje januar – mart 1889. godine) objavljen 5. aprila 1889. godine, gotovo neposredno nakon osnivanja Zemaljskog muzeja BiH.

„Već 135 godina rezultati proučavanja bogatog kulturnog-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, pretočeni u pisanu riječ, nalaze svoje mjesto na stranicama Glasnika Zemaljskog muzeja BiH. Nakon Drugog svjetskog rata, od 1945. godine, počinje izlaziti njegova nova serija, od kada se objavljuju posebne sveske za pojedine naučne oblasti: Prirodne nauke (1945. do danas), Društvene nauke (1946–1953), Istorija i etnografija (1954–1957), Arheologija (1954. do danas), Etnologija (1958. do danas)“, saopšteno je iz Zemaljskog muzeja BiH.

Dodaju da od 2011. godine sveska za Arheologiju izlazi dvojezično na BHS (bosanskom/hrvatskom/srpskom) i engleskom jeziku.

„Nova, 55. po redu sveska za arheologiju obuhvata osam priloga i jedan In memoriam na 276 strana, a autori su istraživači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Italije, SAD, Njemačke i Poljske“, objasnili su iz Zemaljskog muzeja BiH.

