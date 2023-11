Promocija prve knjige Jelene Jokić u "Jazavcu"

BANJALUKA - Promocija prve knjige mlade autorke Jelene Jokić pod nazivom "Na krilima anđela" biće održana u nedjelju, 12. novembra, u Gradskom pozorištu "Jazavac" sa početkom u 19 časova.

Riječ je o djelu u izdanju Književne omladine Srbije, koje je promovisano na ovogodišnjem Sajmu knjiga u Beogradu. Djelo "Na krilima anđela" je na beogradskom sajmu osvojilo književnu nagradu "Pegaz" u kategoriji zbirke poezije i eseja.

"U knjizi postoje jasne poruke, ali i one koje su isprepletene i koje navedu čovjeka na razmišljanje. Knjiga je puna i onog lijepog i onog ružnog, što uglavnom svi proživljavamo u nekom periodu života, ono što jednostavno čini život", rekla je Jelena Jokić za RTRS.

Promocija u Gradskom pozorištu "Jazavac" je koncipirana kao parcijalni pozorišni prikaz književnog djela.

"Ono što se sprema je nešto što do sada nismo vidjeli ovdje, niko to nije baš na takav način uradio. Stvarno smo se potrudili da sve bude unikatno i posebno i da ljudima dočaramo šta je to suština života i čemu treba da se posvetimo", dodala je Jokićeva.

