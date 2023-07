Promocija romana Mirjane Bobić Mojsilović u petak u Trebinju

Novi roman Mirjane Bobić Mojsilović "Sazvežđe svitaca", koji govori o iskupljenju i ljudima koje može spasti jedino ljubav, biće predstavljen trebinjskoj publici u petak, 21. jula, u organizaciji gradske Narodne biblioteke.

Promocija će biti održana u "Bašti 74", pored biblioteke, u 19.30 časova, a ulaz je slobodan.

Iz Biblioteke navode da roman prati šest junaka čiji će se životi ispreplesti i zauvijek ih promijeniti.

Mojsilovićeva je do sada objavila romane: "Dnevnik srpske domaćice", "Hepi end", "Majke mi, bajka", "Ono sve što znaš o meni", "Tvoj sam", "Srce moje", "Azbuka mog života", "Glad", "Gospodin pogrešni", "Traži me" i "Tvoj anđeo čuvar", te kratke priče "Baba, nemoj ništa da me pitaš", kao i zbirku poezije "Obećao si mi".

Autor je šest pozorišnih komada "Suze su O.K.", "Verica među šljivama", "Pozovi M radi užitka", "Poslednja šansa", "Pogodi ko dolazi na večeru", "Svlačenje", koji su izvođeni u Narodnom pozorištu, Ateljeu 212, Kult teatru, Zvezdara teatru, Akademiji 28 i na sceni KC "Palilula“.

NJenih 12 naslova objavljeno je u Francuskoj, Italiji, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji, a bila je jedan od prvih autora – samostalnih izdavača u Beogradu.

Nekoliko puta je dobila nagradu "Zlatni bestseler", a dobitnik je i "Zlatne značke" Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i autor je nekoliko samostalnih izložbi slika.