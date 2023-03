Promocija romana "Rudnik" Miodraga Majića u Banskom dvoru

BANJALUKA - Promocija romana "Rudnik" autora Miodraga Majića biće održana u Vijećnici Banskog dvora u subotu, 18. marta, sa početkom u 19 časova, a s autorom o njegovoj knjizi razgovaraće Vera Marović.

"U središtu ove knjige nalazi se junak koji će vas od prve do posljednje stranice voditi kroz sopstvena sjećanja. Kako ovu priču priča iz sanatorijuma, sve što bude kazao biće dovedeno u pitanje i podvrgnuto dodatnom preispitivanju. Međutim, to ga neće spriječiti da se još jednom zagleda u krhotine nekadašnjeg života. Njegova potreba za pričanjem zapravo jeste posljednji pokušaj da rekonstruiše prošlost ne bi li od njenih dijelova sastavio cjelovitu sliku, i tako konačno došao do istine", navodi se u saopštenju Banskog dvora.

Dalje naode da je osnovni motiv na toj cjelovitoj slici rudnik.

"O rudniku će se ispredati raznolike priče, i stvarne i nestvarne, ali on će ostati pod velom tajne sve dok glavni junak ne odluči da krene u potragu za njim. Saznanja do kojih bude došao promijeniće njegov život iz korijena i navešće ga na to da preispita sva dotadašnja uvjerenja o stvarnosti. Zbog svega toga, pripremite se da zakoračite u romaneskni svijet u kojem ćete neprestano hodati po tankoj liniji između mogućeg i nemogućeg", zaključeno je u saopštenju.

Besplatne pozivnice za promociju romana mogu se preuzeti na biletarnici Banskog dvora svakim danom, osim vikendom, u periodu od 12 do 18 časova.