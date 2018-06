Promovisan roman Neleta Karajlića "Solunska 28"

NOVI SAD - U Kulturnom centru u Novom Sadu promovisan je novi roman Nenada Jankovića "Solunska 28", u kojem nekadašnji frontmen sarajevske rok grupe "Zabranjeno pušenje" piše o Beogradu, gradu u koji se 1992. godine doselio iz Sarajeva.

Janković, poznatiji pod umjetničkim imenom dr Nele Karajlić, rekao je na sinoćnoj promociji da je odlučio da piše o Beogradu zato što nema mnogo knjiga o tom gradu.

"Prije mene je to izvrsno radio Momo Kapor, a igrom slučaja i on je Sarajlija. Veliki gradovi svuda u svijetu su veliki upravo zato što u njih ljudi neprestano dolaze. Gradovi u kojima još pitaju gdje je ko rođen svrstavaju se u palanke. U NJujorku kada biste nekog pitali odakle je, on bi umro od šege", rekao je Nele.

Prema njegovim riječima, Beograd je danas na najboljem putu da postane istočnoevropski NJujork, jer ima u sebi neki čudan nemir kakav nemaju Beč i Budimpešta.

On je pojasnio da je tek po dolasku u Beograd dok je tražio stan, od svoje rođake saznao da njegova porodica posjeduje kuću u Solunskoj ulici, o čemu nije ništa znao.

Kada je, kaže Karajlić, pitao roditelje zašto su 30 godina ćutali o kući u Beogradu, oni su odgovorili da su u toj kući stanari sa zaštićenim pravom.

"Ispostavilo se da su u toj kući stanari sa zaštićenim pravom koji su se 1945. godine uselili, a iselili se tek 1995. godine. Moj otac je u dva navrata bio izbjeglica u toj kući, prvo, 1941. godine i ponovo 1992. godine", naveo je Karajlić.

On je objasnio da je poslije tog saznanja, shvatio da o kući mora napisati knjigu jer kuća krije mnogo tajni.

"Kada su svi očekivali nastavak romana `Fajront u Sarajevu`, sjetio sam se kuće u Solunskoj. Napisao sam 750 stranica, a izdavač je rekao da sam lud i predložio da rukopis podijelimo u tri dijela", rekao je Karajlić i pojasnio da roman obuhvata vremenski period od balkanskih ratova do danas.

O romanu "Solunska 28", govorio je i književni kritičar Vule Žurić, koji je pohvalio činjenicu što Nele nije poput većine autora napisao nastavak prve knjige, nego se opredijelio za sasvim novu tematiku.

Roman dr Neleta Karajlića "Solunska 28" promovisan je u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada, a moderator razgovora pisca i publike bila je Aleksandra Živanović.

Nenad Janković, odnosno dr Nele Karajlić rođen je u Sarajevu, slavu je stekao kao rok muzičar, kompozitor i glumac, a bio je i televizijski režiser.

Prije četiri godine napisao je svoj prvi roman "Fajront u Sarajevu", u izdanju "Lagune" i Kompanije "Novosti".