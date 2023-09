Promovisan roman "Vjetar još nije stao" u Prijedor

PRIJEDOR - U Gradskoj čitaonici u Prijedoru večeras je održana promocija knjige "Vjetar još nije stao" književnika Vasilija Karana, koji je bio svjedok Bitke na Kozari.

"Tema romana je ovaj nacionalno-vjerski rat koji mi zovemo građanski i dočarao sam teške dane srpskog naroda, dočarao sam patnju, ali i rodoljublje", rekao je Karan.

On je pojasnio da je glavni lik čovjek koji je radio u Berlinu, već je bio pred penzijom i pošto su njegova tri sina na frontu, nije izdržao, došao je kući, te je i on otišao na front i borio se do kraja rata.

"Kroz te likove sam dočarao sve nevolje boraca u rovu. Centralno mjesto romana je rov, borba za život, borba za Republiku Srpsku", dodao je Karan.

Karan je Bitki na Kozari posvetio svoj obiman stvaralački opus od 50 knjiga, piše već 66 godina i kao čovjek od 90 godina i danas je aktivan.

Recenzent knjige Miladin Berić rekao je da Karan predstavlja jednog od najvećih i najobimnijih pisaca Kozare koju je kao dijete prepješačio, što je bio osnov za većinu njegovih romana.

Gordana Vila, direktor Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije" koja je organizator ove promocije, izjavila je da je večeras promovisan i kompletan književni opus Vasilija Karana.

"Roman `Vjetar još nije stao` prošao je na našem konkursu za zavičajne pisce. Karan je dijete Kozare i nekako je bilo sasvim logično da ga uvrstimo u ovaj program 51. Književnih susreta na Kozari", izjavila je Vila.

Ona je pozvala sve Prijedorčane i posjetioce da isprate sve preostale događaje Književnih susreta na Kozari.

Susreti se nastavljaju sutra kada će Dramski studio učenika Gimnazije "Sveti Sava" od 18.00 časova u Galeriji "Sreten Stojanović" imati dramski nastup pod nazivom "Ćopićev narod između mašte i jave".

Za isto veče od 20.00 časova u Spomen-kući porodice Stojanović zakazano je stručno vođenje "Lik i djelo Sretena Stojanovića", a predavači se biti Aleksa Milić i Nataša Tošanović, kustosi Muzeja Kozare.

U okviru pratećeg programa, sutra će u Narodnoj biblioteci u Novom Gradu od 19 časova biti održan Istorijski čas "Bitka na Kozari-simbol otpora i stradanja".