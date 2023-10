Promovisan zbornik "Kad prošlost progovori: Kozara, 80 godina kasnije, Kozara 1942-2022"

KNEŽEVO – U područnoj osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Javoranima kod Kneževa održana je promocija zbornika radova "Kad prošlost progovori, Kozara, 80 godina kasnije, Kozara 1942-2022".

Na promociji zbornika radova su govorili moderator Zoran M. Kos, te Radenko Vujasin i Radoje Racanović.

Vujasin je istakao da je u zborniku mnogo toga prvi put javno rečeno o stvarima o kojima se decenijama ćutalo, jer to nije bilo korisno za opšte ocjene prošlosti koje su bile pune anacionalne ideologije.

"Drugi svjetski rat ne možemo posmatrati kao komunističku propagandu, Kozaru, Neretvu i Sutjesku. Mi smo u istraživanjima po arhivama koja su trajala dvije i po godine, ali i razgovorima sa svjedocima došli do saznanja da to nije tako. Bili smo u Arhivu Republike Srpske, arhiv u Sarajevu, Beogradu, a dobili smo sve informacije koje smo tražili i iz arhiva u Zagrebu. Nama je cilj da prezentujemo istinitu istoriju o našem narodu. Zbornik radova je prihvaćen izuzetno dobro od strane naroda. Do sada smo imali devet promocija, posjećenost je bila na jednom zavidnom nivou. Narod je žedan istine o stradanju našeg naroda u Drugom svjetskom ratu", istakao je Vujasin.

