Promovisana knjiga "100 najboljih vestern filmova"

​U Prijedoru je večeras promovisana knjiga Vladimira Vučenovića pod nazivom "100 najboljih vestern filmova" u kojoj je autor opisao najbolje filmove ovog žanra, te istakao značaj njihovog vraćanja u moderno doba.

Autor je izdvojio najbolje vestern filmove, osvrnuo se na svaki, ali i izdvojio neizostavan segment svakog dobrog vestern ostvarenja - muziku.

"Knjiga na efektan način prikazuje 100 filmova, sadrži recenzije, sinopsis i u bogatoj ilustraciji teksta i slike knjiga će biti interesantna i nekome ko nije ljubitelj filma", rekao je Vučenović novinarima na promociji u Gradskoj čitaonici.

Recenziju za ovo djelo napisao je poznati pozorišni reditelj, scenarista, producent, muzičar i univerzitetski profesor Milutin Petrović, koji nije ni poznavao autora ali je bio oduševljen knjigom i odlučio je da napiše recenziju.

"To je jedna ekstravaganca za današnje vreme obzirom na to kako se kultura i filmovi percipiraju među mladim ljudima, tako da je to jedna stvar od strane posvećenih ljudi iz ranijih generacija za moguće mlade ljude koje to zanima", naveo je Petrović.

On je u svojoj recenziji napisao i da je pomenuto djelo svojevrsna lista subjektivnog izbora filmova, svrstanih po azbučnom redu što govori o nenametanju ličnog stava i što ovu listu i autora udaljava od svih drugih sličnih knjiga.

Direktor Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije" Gordana Vila istakla je da im je velika mi čast što su promovisali knjigu koja je svojevrsna hronologija razvoja vesterna od 1903. godine do danas.

"To jeste, mogu sigurno da kažem, svojevrsno remek-djelo koje je ostalo zapostavljeno zbog virusa korone", navela je Vila, dodajući da vjeruje da će se ova knjiga sigruno jednom naći na fakultetima poput Akademije umjetnosti.

Vučenović je po zanimanju profesor informatike i veliki je filmofil. Kroz ovo djelo imao je želju da doprinese aktuelizaciji priče o vestern filmu. Knjiga je objavljena još 2019. godine u izdanju "Glasa Srpske", ali zbog pandemije virusa korona promovisana je tek sada.