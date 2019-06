Promovisana knjiga "Ogledi" Slobodana Jovanovića

BANJALUKA - Promocijom knjige "Ogledi", u kojoj je Duško Pevulja sakupio i priredio najvažnije tekstove Slobodana Jovanovića o velikanima srpske književnosti devetnaestog i dvadesetog vijeka, danas u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) obilježen je vijek i po od rođenja ovog erudite i velikana.

Pored priređivača, o knjizi su govorili Ranko Popović, dopisni član ANURS i profesor srpske književnosti dvadesetog vijeka Filološkog fakulteta u Banjaluci, Jovan Pejčić, književni kritičar, te Vojislav Koštunica, bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i pisac predgovora ove knjige, koja je objavljena u izdanju ANURS i Centra za srpske studije iz Banjaluke.

Promociji je prisustvovao i Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Podsjećanja radi, Slobodan Jovanović, po glavnoj vokaciji pravnik i više od četrdeset godina profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, bio je istaknuti srpski istoričar, sociolog, književni kritičar i čovjek koji se nalazio na čelu institucija kao što su Srpska kraljevska akademija, Univerzitet u Beogradu i Srpski kulturni klub. Iako se kleo da nikada neće ući u politiku, u 72. godini, kako su zabilježili njegovi savremenici, "bez protivljenja i bez oduševljenja, a zbog odgovornosti prema sopstvenom narodu", nakon puča 27. marta 1941. godine, staće na čelo prve jugoslovenske antifašističke vlade i Drugi svjetski rat provesti u ezgilu u Londonu sa kraljevskom porodicom Karađorđević. U Londonu je i preminuo 1958. godine osuđen od strane komunističke vlasti, koje su mu 1946. godine oduzele državljanstvo i sva građanska prava.

Sud u Srbiji rehabilitovaće ga tek 2007. godine, a njegovi posmrtni ostaci 2011. biće preneseni u Aleju zaslužnih građana u Beogradu.

"Slobodan Jovanović za vladiku Danila u tekstu o 'Gorskom vijencu' piše da se on odlučuje na istragu poturica koja nužno podrazumijeva žrtve, po jednom višem nalogu, kako on kaže, ozgo, koji niti razumije, niti ga do kraja prihvata, ali mu se po višim nacionalnim i etičkim razlozima, pošto je u pitanju opstanak nacionalne zajednice, pokorava. Ja sam uvjeren da Slobodan Jovanović u politiku ulazi takođe iz osjećanja odgovornosti prema sopstvenom narodu", kazao je Duško Pevulja tokom promocije knjige.

O tekstovima iz iste više je rekao profesor Popović.

"Tu su sabrani tekstovi Slobodana Jovanovića o onim ličnostima koje su tokom devetnaestog i dvadesetog vijeka svojim djelom utiskivale odrednice srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta počevši od Dositeja, preko Vuka, Njegoša, Stojana Novakovića, Milana Nedića, Bogdana Popovića, zaključno sa Jovanom Skerlićem. Njima se sasvim razumno pridružuje Slobodan Jovanović, čije djelo ide u rang sa ovim velikanima o kojima je on pisao", kazao je Popović.

Popovićev kolega Jovan Pejčić istakao je da osnov sveukupne misli Slobodana Jovanovića čini produhovljeni skepticizam, koji je do kraja sačuvao njegovo djelo od svake dogme.

"Slobodan Jovanović je izuzetna pojava u srpskoj kulturi. Pravnik, istoričar, sociolog i književni kritičar, prvorazredni predstavnik beogradskog stila, izdvaja se veličinom, snagom, lepotom i mnogolikošću svoga dela", kazao je na kraju promocije Vojislav Koštunica, podsjetivši na riječi Jovana Dučića koji je o Slobodanu Jovanoviću zapisao da se radi o velikom srpskom piscu naučnih knjiga pisanih najčistijim i najsavršenijim književnim jezikom.

Čovjeka poput Slobodana Jovanovića, zapisao je svojevremeno Jovan Dučić, srpska književnost i nauka nikada ranije nisu imale. Osim u malo slučajeva u Francuskoj, zaključio je on, takvog nemaju ni najveći među ostalim narodima.