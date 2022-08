Promovisana knjiga aforizama "Smetnuto sa uma" Milana Pantića

U Zvorniku je večeras promovisana knjiga aforizama "Smetnuto sa uma" autora Milana Pantića iz Zvornika, u kojoj se nalazi 1.114 aforizama.

Pantić je rekao da je knjiga "Smetnuto sa uma" prirodni nastavak njegove druge knjige "Sitno samljeveno", koja je rađena na istoj matrici.

Pantić je rekao da je pisao aforizme u skladu sa nekim aktuelnim događajima ili pojavama kao što su poplave, neki politički događaji, odnosno aktuelnosti koje mogu da se posmatraju iz aforističkog ugla.

Recenzent Miloje Veljović je napisao da Pantićevi aforizmi imaju jezgovitost, misaonost, duhovitost i aktuelnost.

"Pantićevi aforizmi neće nikoga ostaviti ravnodušnim i mnoge će podstaći na razmišljanje o autorovim porukama", smatra Veljović i dodaje da je Pantić svojim humorom dotakao sve pore deformisanog društva, (ne)ljudskog ponašanja, neregularnosti nekih naših i odnosa jačeg prema slabijim.

Veljović kaže da se Pantić dotakao i onih koji nešo rade i onih kojima se ne radi; one koji žive od danas do sutra, kao i one koji se razbacuju svim i svačim.

Gosti promocije Pantićeve knjige bili su aforističari Stanislav Tomiš i Momo Vasić iz Zvornika, Nebojša Borovina iz Vlasenice i Momčilo Koprivica iz Bijeljine.

Knjigu je objavila Biblioteka "17. septembar" iz Malog Zvornika i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta" iz Zvornika.