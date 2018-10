Promovisana knjiga o nestajanju Srba u Hrvatskoj

BANJALUKA - U Banjaluci je večeras promovisana knjiga Svetozara Livade "Biološki slom i nestajanje Srba u Hrvatskoj 1880-2011", kao svjedočanstvo o nestajanju Srba koji su u toj zemlji autohtona grupa sedam vijekova.

Livada, jedan od najvećih srpskih intelektualaca u Hrvatskoj, rekao je da su Srbi branili integritet ovog prostora, izgradili naselja i putnu mrežu, a pred kraj 20. vijeka postali suvišni.

"Prognani su, a vraćeni su samo umirući grobovi. Stavljeni su u državotvornu autanaziju -`umrite u svom zavičaju`", rekao je Livada novinarima uoči promocije u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Srbi u Hrvatskoj danas žive u selima koja to više nisu, a prosjek starosti seljaka, poljoprivrednika je 58 godina.

"Imali su sve kao ostali, sada nemaju ništa, ni komšije, ni kumove, ni rođake, kao ni potomke. Imaju samo sahrane. To je jedinstven primjer nestajanja", navodi Livada.

On kaže da su Srbi sa sobom "povukli" i demografski slom hrvatske populacije.

"Skoro ista sudbina zatekla je Srbe koji su prognani, kao i kolonizovane Hrvate iz BiH. Nema škola, nema zaposlenja, otišla su djeca", navodi Livada.

On je rekao da je protekli rat bio niskog intenziteta, ali brutalan, uz ogroman broj megazločina i apsurda, te da niko ne može vjerovati da na kraju 20. vijeka jedan narod u ime države potire drugi narod.

Livada je naveo da je u ratu uništeno je 24.000 stambenih jedinica, 13.000 privrednih i sva infrastruktura, nisu pošteđena ni groblja, uništeni su i svi spomenici neimara antifašizma, što je jedinstven primjer u evropskim zemljama.

On je istakao da je na knjizi radio dvije godine, da je sve zasnovano na faktografiji, te da nema ničeg neistinitog, što se može provjeriti.

"Međutim, politička elita u Hrvatskoj smatra da se to ne bi trebalo pojaviti jer oni kulturom smrti to slave kao svoju pobjedu. To je najveći poraz koji je doveo do toga da se ogadi vlastita zemlja. Iz najveće imigracione regije Slavonije bježe cijele porodice i svako gleda da ide preko granice. Kada se jednom narodu ogadi zavičaj onda je njemu skoro kraj", napominje Livada.