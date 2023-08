BANJALUKA- U Banjaluci je večeras promovisana monografija "Hodočašće Trojeručici" autora Zorana M. Kosa i Ranka Preradovića.

Preradović je naglasio da je ova knjiga pokušaj da se oživi veliki istorijski i srpski pravoslavni događaj koji se desio tačno prije 30 godina na Hilandaru, odnosno da se oživi prvi izlazak Bogorodice Trojeručice u svijet i da to bude ozvaničeno kako su on i njegov kolega to i doživjeli.

"Ova fantastična tema, koja je u Grčkoj dobila najviši rejting, prihvaćena je i u najširim krugovima u Srpskoj i Srbiji", rekao je Preradović novinarima u Kulturnom centru Banski dvor.

On je naglasio da je knjiga namijenjena najširoj čitalačkoj publici, čak i onim koji ne znaju mnogo iz ove oblasti, ali i o Hilandaru, pravoslavnom duhovnom centru.

Kos je naveo da će knjiga imati veliki značaj za buduća pokoljenja jer će ostaviti pisani trag u vidu fotografije i zapisa koji će svjedočiti kako se sa vjerom, molitvom i krstom bori za svoj narod.

"Rezultat te borbe je embrion koji se zove Republika Srpska. I u onom ratu smo se borili, ali drugačije i navodno smo pobijedili ali nismo imali ni jezika ni teritorije. Ovaj put je ta borba bila jedinstvena, zajedno sa krstom, živim svecima i svetim ratnicima i zbog toga je vrijednost ove knjige velika", naveo je Kos.

Promociju su organizovali Književna zajednica "Vaso Pelagić" iz Banjaluke i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" iz Kozarske Dubice.